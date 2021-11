Pressemøde om corona-situationen i statsministeriet i aften

DANMARK:Statsministeriet indkalder til pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet i dag mandag den 8. november klokken 20.00 om status på coronasituationen i Danmark.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Det sker i lyset af støt stigende smittespredning.

Søndag aften lød det fra statsminister Mette Frederiksen (S), at hun forventer, at det bliver nødvendigt at indføre initiativer, der kan bryde smitten af coronavirus.

Det er endnu uvist, hvad det kan være af restriktioner.

I sidste uge anbefalede Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, at coronapasset genindføres.

Folketingets ordførere modtager ifølge Ritzau og andre mediers oplysninger en orientering mandag aften klokken 19.