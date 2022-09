KENDELSE:Nordjyske bragte i april en artikel om en tidligere elev på Farsø Efterskole, som var blevet bortvist fra skolen. I artiklen udtaler den omtalte elevs forældre sig om deres oplevelse med bortvisningen, hvor de fremkommer med nogle beskyldninger mod skolens daværende forstander, Søren Dolmer.

Søren Dolmer har klaget til Pressenævnet, blandt andet over, at han ikke fik forelagt alle forældrenes beskyldninger. Pressenævnet kritiserer Nordjyske for ikke på tilstrækkelig vis at have forelagt beskyldningerne for Søren Dolmer.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk.