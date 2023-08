Nordjyske bragte i februar en artikel om arbejdsmiljøet i Musikkens Hus, herunder med omtale af, hvor mange medarbejdere der havde sagt op siden januar 2021.

Det fremgik af forsiden på Nordjyske Stiftstidende, at 20 ud af 47 medarbejdere i Musikkens Hus siden 1. januar 2021 havde sagt op som følge af problemer med arbejdsmiljøet, mens det af artiklen i såvel den trykte som digitale udgave fremgik, at 13 medarbejdere havde sagt op.

Der var reelt tale om ni medarbejdere, der havde sagt op siden januar 2021. Nordjyske bragte en rettelse af forsidehenvisningen og artiklen i den trykte udgave af Nordjyske Stiftstidende og bragte en rettelse ved en opdatering af den digitale udgave af artiklen.

Musikkens Hus klagede til Pressenævnet over, at Nordjyske havde bragt ukorrekte oplysninger om antallet af medarbejdere, der havde sagt op.

Pressenævnet kritiserer Nordjyske for at bringe ukorrekt information, der ikke er berigtiget tilstrækkeligt, idet Nordjyske ikke bragte en særskilt nyhed i den løbende nyhedsstrøm om, at artiklen var rettet.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk.