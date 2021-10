Prins Christian fylder 16: Nu rykker han frem i spotlyset

KØBENHAVN:Prins Christian havde sin første officielle opgave i kongehuset som femårig, da han assisteret af sin farfar, prins Henrik, fik til opgave at afsløre et portræt på Rosenborg Slot.

Spoler vi frem til 2021, har det været året, hvor prinsen, der en dag skal være konge af Danmark, for alvor er trådt ind i opgaven som en fremtrædende skikkelse i kongehuset.

Samtidig har det vel sagtens også været det mest omvæltende år for prinsen. Han er blevet konfirmeret, er flyttet hjemmefra, er begyndt i gymnasiet, og så har han været smittet med covid-19 for bare at nævne noget af det, der har præget prinsens liv.

15. oktober fylder prins Christian 16 år.

Det danske kongehus markerer fødselsdagen ved at dele to billeder af den royale fødselar knipset på Herlufsholm, hvor han går i 1.g.

- Prinsen fejrer sin dag med familien, lyder det videre fra kongehuset.

Senest blev prins Christian skubbet frem i spotlyset ved markeringen af 100-året for genforeningen i 1920. Det var således prinsen, der sammen med kronprins Frederik og dronning Margrethe tog til Sønderjylland til genforeningsfesten i juni.

- Vi har snakket om tingene, talt om, hvad der skal ske, og hvordan man skal opføre sig, og hvordan det skal gøres, sagde prinsen, der var "meget beæret" over invitationen.

Men også under prinsens konfirmation, der - med et års forsinkelse på grund af corona - blev afholdt i maj, så man ham stå på egne ben.

Her trådte han selv frem i sit blå jakkesæt med matchende slips og udtalte sig til den fremmødte presse om den traditionsrige dag.

Hans mor, kronprinsesse Mary, bemærkede, at prinsen er vokset.

- Tænk, at den lille mand er blevet til denne kæmpestore unge mand, sagde Mary.

3 Prins Christian fotograferet på Herlufsholm Kostskole i anledning af sin 16-års fødselsdag. Steen Brogaard/Kongehuset/Free

I juli fik prinsen også hilst på den engelske prins William og den britiske premierminister, Boris Johnson, foran pressens kameraer.

Det var da prins Christian - som den eneste af kronprinsparrets fire børn - var inviteret med til at overvære EM-semifinalen mellem Danmark og England på det engelske nationalstadion, Wembley, sammen med sine forældre.

Billeder fra lægterne viser prinsen give hånd til prins William, mens de får sig en kort snak inden fodboldkampen.

Og det er ikke kun pressen, der bringer billeder af prinsen. Han optræder også af og til på kongehusets populære Instagram-profil.

Her blev prinsens første dag på kostskolen Herlufsholm for eksempel vist frem i august, mens han skulle finde sig til rette i de nye omgivelser og møde sine nye kammerater.

Fødselaren er nemlig flyttet ind på Herlufsholm Kostskole i Næstved, hvor han skal bo, mens han går i gymnasiet på Herlufsholm.

Inden sommerferen afsluttede han 9. klasse på Tranegårdskolen i Gentofte.

På Tranegårdskolen blev prinsen i december smittet med covid-19, og efterfølgende måtte han gå i isolation i Frederik VIII's Palæ på Amalienborg.

Hvad de kommende år byder på for prins Christian er uvist, men som det ældste barn af kronprinsparret skal han en dag være konge af Danmark og stå i spidsen for monarkiet.

Han er storebror til prinsesse Isabella og tvillingerne prins Vincent og prinsesse Josephine.

/ritzau/