Prisen stiger på ulovligt krudt - og det gør risikoen for at blive snydt også

NORDJYLLAND:"Virkelig ingen som har køkkenruller som ikke er en fucking hustler?!?!"

Opslaget på Facebook handler ikke om én, der er blevet taget ved næsen af en række supermarkeder og købmænd i jagten på snotpapir. Det er taget fra facebook-gruppen "Kanonslag Nordjylland", og beskriver to problemstillinger, som politiet kæmper med i disse dage: salg af ulovligt fyrværkeri via sociale medier og svindlere, der benytter sig af, at der findes krudthungrende købere, som er villige til at betale forud for at få et brag, der er større end det, man kan købe lovligt.

"Jeg er enig. Der er alt for mange af den slags i år, synes jeg", står der længere nede i tråden med den frustrerede køkkenrullekøber.

Køkkenruller - der er kanonslag i paprør a la køkkenruller - er sammen med de såkaldte FP3 og Black Widows blandt de mest efterspurgte i facebook-grupperne. Alle nævnte former for fyrværkeri er ulovlige i Danmark.

"Kanonslag Nordjylland" er en af de mange grupper på Facebook, hvor der formidles salg af ulovligt fyrværkeri.

Hos Nordjyllands Politi får man - naturligt nok - ikke mange anmeldelser fra folk, der er blevet snydt i forsøget på at købe ulovligt krudt. Alligevel er politikommissær, Preben Klitgaard, Det Kriminalpræventive Sekretariat, opmærksom på, at det foregår.

- Det er svært for os at få et konkret billede af omfanget, for har man forsøgt at købe ulovligt fyrværkeri, er der nok heller ikke den store anmeldertrang, hvis man bliver snydt. Men det er et tilbagevendende problem, som drives meget af udbud og efterspørgsel, mens man måske også kunne forestille sig, at dem der står bag, har gjort sig nogle overvejelser om, at risikoen for at blive taget af politiet er mindre her, fordi man sandsynligvis ikke bliver anmeldt, siger politikommissæren.

- Så selv om man selvfølgelig ikke skal købe ulovligt fyrværkeri, så opfordrer vi også folk til ikke at sende penge uden videre, siger han.

Større risiko - dyrere krudt

Mens risikoen for at blive snydt, tilsyneladende er stor, skal der også flere penge til at få et ordentlig knald denne vinter, vurderer Preben Klitgaard.

- Det vi hører, når vi færdes ude i miljøerne er, at prisen er steget på ulovligt fyrværkeri. Det hænger unægteligt sammen med, at risikoen for at blive taget er blevet større på grund af øget grænsekontrol, men også fordi man måske fornemmer, at der er blevet sat større spot fra politiets side i forhold til at reagere på de henvendelser, man får om ulovligt fyrværkeri, forklarer politikommissæren.

Han erkender dog, at de sociale medier har gjort kampen mod det ulovlige krudt noget ulige.

- Hvor vi og lokalbefolkning før i tiden godt vidste, hvor vi skulle lede, har Snapchat og Facebook gjort mobiliteten rigtig meget større. Det gør det desværre noget nemmere at have salg af det her fyrværkeri, konstaterer han.

De såkaldte "køkkenruller" er en efterspurgt vare på de sociale medier. Arkivfoto

Han mener dog alligevel ikke, at fyrværkerisælgerne skal føle sig alt for trygge bag skærmen.

- Vi gør, hvad vi kan, og får vi nogle tip, så bruger vi også gerne de sociale medier, for vi ved, at det er der salget foregår og der, man kommer i kontakt med sælgerne. Derfor forsøger vi også at følge de spor, der er på de sociale platforme, fastslår han.

Og set fra politiets side kan Facebook, Snapchat og alle de andre medier være ganske nyttige, når først krudtet er blevet fundet.

- Ens færden på de sociale medier kan være med til at underbygge en sigtelse for besiddelse af ulovligt fyrværkeri med henblik på videresalg, forklarer han.

Andre gange er mængderne af krudt i sig selv nok til til at sigte for videresalg.

- Det er desværre ikke usandsynligt, at vi finder mængder på trecifrede antal kilo NEM (Netto Eksplosivstof Mængde). Vi oplever, at der bliver distribueret i ret store mængder, og at det altså ikke er fem kilo heksehyl, folk ligger inde med, når vi finder et lager, fortæller han.

Ifølge loven må man maksimalt opbevare fem kilo NEM.

Positive tendenser

Selvom ulovligt fyrværkeri, sprængte postkasser og alvorlige uheld er tilbagevendende problemer ved årets udgang, ser Preben Klitgaard dog en positiv tendens.

- Trods alt står vi et noget andet sted end vi gjorde for 5-10 år siden. Vi har fået lovindgreb, der har givet en kortere periode med salg af fyrværkeri, der er blevet sat større fokus på kontrol og sikkerhedsgodkendelser og forebyggelseskampagnerne ser ud til at have virket. Det virker ikke til, at det her med at gå rundt og sprænge ting i luften og begive sig i kast med ulovligt fyrværkeri har helt samme positive klang blandt de unge, som det har haft. De er blevet mere bevidste om, at det altså er noget farligt noget, siger politikommissæren, der forventer at se noget, der minder om en gentagelse af sidste december på fyrværkerifronten.

- Jo tættere vi kommer på nytår, begynder vi at se flere ødelagte postkasser og får opkald fra folk, der er bekymrede over høje brag. Jeg forventer, at vi kommer til at se nogenlunde samme tendenser i udviklingen, som sidste år, siger Preben Klitgaard, der peger på én helt afgørende faktor for udviklingen de kommende dage.

- Ligesom vi ser vejret kan have en indflydelse i forhold til indbrud, så er det det samme her. Jo voldsommere vejret er, jo sværere har de unge rødder ved at komme rundt. Men umiddelbart ser vi hverken tegn på forbedring eller forværring i forhold til sidste år, konstaterer han.