Priskrig skærpes: Så billigt kan du komme til København

NORDJYLLAND:Kun 79 kr.

Så billigt kan man komme fra Aalborg til København, hvis man kører med Vikingbus, et busselskab, der nu også vil køre på ruten.

I forvejen kører de to busselskaber Flixbus og Kombardo Expressen mellem Aalborg og København, og deres priser ligger lidt højere.

Et pristjek torsdag viste, at turen til København koster fra 109 kr. hos Kombardo Expressen og fra 139 kr. hos Flixbus.

Vælger man i stedet at køre med tog fra Aalborg til København, er det markant dyrere, med mindre man køber en DSB Orange-billet. Det koster nogle gange ned til 99 kr., hvis man køber billet i meget god tid.

- Et åbningstilbud

Vikingbus/fleet.dk starter sin fjernbusrute fra Aalborg 30. marts.

Og en bustur til København til priser fra 79 kr. vil formentlig lyde tillokkende.

- Men det er jo ikke anderledes end når for eksempel Elgiganten åbner en ny butik i Thisted. Så har de også nogle åbningstilbud, siger trafikforsker Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet.

Han tror ikke, billetpriserne på 79 kr. for en bustur fra Aalborg til København vil fortsætte.

- Man kan ikke lave en forretning på busbilletter til 79 kr. for sådan en tur, mener trafikforskeren.

- Man kan ikke lave en forretning på busbilletter til 79 kr., vurderer trafikforsker Harry Lahrmann. Arkivfoto: Laura Guldhammer

Om Vikingbus' indtog i Nordjylland siger Harry Lahrmann:

- Det er jo bare endnu et selskab, der ønsker at komme ind på en rute, hvor mange vil køre, og hvor man formentlig kan tjene penge.

Billetpriser svinger

Vikingbus oplyser, at billetprisen afhænger af efterspørgslen.

- Der tilbydes en lang række billetter til 79 kr. på hver afgang. Samtidig arbejder vi med dynamiske priser, og billetpriserne justeres selvfølgelig på udvalgte afgange, skriver Vikingbus-direktør Thomas Wandahl i en mail til Nordjyske.

Jo større efterspørgsel, jo højere billetpriser.

Direktøren mener, at der ér plads til Vikingbus på ruten til København, selv om to andre busselskaber i forvejen kører på den rute.

- Vi har lavet grundige markedsundersøgelser, som peger på, at der er plads til en aktør med det koncept, som Fleet tilbyder i markedet, lyder det fra Thomas Wandahl.

Konkurrent til DSB

Vikingbus' nye rute mellem Aalborg og København er med stop i Randers, Skanderborg, Horsens, Middelfart og Odense. Skal man køre med Vikingbus fra Aalborg til for eksempel Randers, koster de billigste billetter kun 29 kr., ifølge et pristjek torsdag.

Det er meget billigere end standardprisen hos DSB.

Og priskrigen vil muligvis kunne ramme DSB, vurderer Harry Lahrmann.

Han finder det problematisk, hvis private busselskaber begynder at konkurrere direkte med offentlige trafikselskaber.

Staten finansierer DSB, og kommunerne er med til at finansiere trafikselskaber som NT, som så til gengæld skal sørge for offentlig transport i mere tyndt befolkede områder, hvor ruterne ikke giver overskud, påpeger trafikforskeren.

Tror på nyt marked

Vikingbus vurderer, at de med deres nye busrute kan skaffe nye kunder:

- Vi kommer med et nyt koncept, så vi kommer til dels til at opbygge et nyt marked, hvor vi arbejder på at lokke nye målgrupper til at tage bussen med os, ligesom vi også forventer at vinde en del kunder fra de eksisterende fjernbusselskaber, skriver direktør Thomas Wandahl.

19 byer

Vikingbus har startet sit nye buskoncept mellem 19 danske byer, og selskabet regner ikke med, at det fra start vil give overskud.

- Vi har ingen forventninger om, at vi skal blive lønsomme i løbet af nogle måneder - det kommer til at tage tid. Vi føler os trygge ved den nye satsning, og det er en stor fordel, at vi selv råder over mere end 800 busser og ikke er afhængige af underleverandører, som de andre selskaber, oplyser Thomas Wandahl.