Private fester rammes af forsamlingsforbud fra lørdag

DANMARK:Smitten med coronavirus er stigende i Danmark, og derfor har myndighederne besluttet at forlænge de nationale restriktioner til og med 18. oktober.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde fredag.

Desuden kommer forsamlingsforbuddet på over 50 personer også til at omfatte private arrangementer som bryllupper og fødselsdage allerede fra lørdag klokken 12.

Grænsen på 50 personer omfatter alle, der er fysisk til stede ved arrangementet, herunder eksempelvis serverings- og køkkenpersonale.

- Vi skruer ned for festerne for at holde andre dele af samfundet åbent.

- Det er beklageligt for dem, der holder fester, men folk er nødt til at skære ned på gæstelisten, siger ministeren.

Reglen om maksimum 50 personer i selskabslokaler gælder ikke i private hjem, siger rigspolitichef Thorkild Fogde på pressemødet.

Det er ikke relevant, mener myndighederne.

? Men det er politiets kraftige opfordring, at man holder sig under grænsen på de 50 personer også i private hjem, siger han.

Det er fortsat muligt at holde kultur- og sportsarrangementer med op til 500 personer. Kravet er dog, at deltagerne sidder på faste pladser og har retning mod eksempelvis en scene, et lærred eller en bane.

De nationale coronarestriktioner skulle være udløbet 4. oktober, men de bliver altså forlænget i to uger.

Restriktionerne betyder blandt andet, at restauranter, barer og caféer skal lukke klokken 22 i hele landet.

Det er også et krav, at man bærer mundbind og visir, når man står eller går på en restaurant. Det gælder både ansatte og gæster.

Ministeren siger også, at sker der ikke en bedring i tallene i den kommende uge, så kan der komme flere tiltag.

Ifølge Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, er et muligt værktøj at sænke forsamlingsforbuddet endnu mere.

Sundhedsministeren anerkender, at det kan være forvirrende for danskerne at finde rundt i coronareglerne.

Han peger dog på, at der ikke længere bruges "den store hammer" og hentyder til 11. marts, hvor det meste af samfundet lukkede.

- Nu har vi ikke længere den store hammer. Nu har vi lidt mindre hammere. Derfor må vi i dele af samfundet lave restriktioner.

Den danske strategi er at holde os foran virusset, siger sundhedsministeren. Derfor skal 70.000 dagligt testes i løbet af efteråret, oplyser han og tilføjer, at smitteopsporingen også bliver udbygget markant i disse dage.

/ritzau/

Restriktionerne * Restauranter, barer og caféer skal lukke klokken 22 i hele landet. Også hvis der er tale om private arrangementer på restaurationerne. * Der er krav om mundbind eller visir, når man står eller går på en restaurant. Det gælder både gæster og ansatte. * Forsamlingsforbuddet på over 50 personer over hele landet forlænges. Det kommer også til at omfatte private arrangementer som fødselsdage og bryllupper på eksempelvis hoteller og restauranter fra lørdag klokken 12.00. * Grænsen på 50 personer omfatter alle, der er fysisk til stede ved arrangementet, herunder eksempelvis serverings- og køkkenpersonale. * Reglen gælder ikke i private hjem, men politiet opfordrer kraftigt til at holde sig under grænsen på 50 personer privat også. * Til arrangementer, hvor man sidder ned, vil det dog fortsat være tilladt at være op til 500 personer. Det gælder eksempelvis sports- og kulturarrangementer. * Både private og offentlige arbejdspladser opfordres til at lade medarbejdere arbejde hjemmefra, i det omfang det er "muligt og hensigtsmæssigt". * Der er skærpede besøgsrestriktioner på sygehuse og plejehjem. * Desuden bliver Folketingets hjælpepakker udvidet, så underleverandører til fester omfattes. Det betyder, at også cateringfirmaer, restauranter og teltudlejere blandt andet kan få kompensation for tabt omsætning. Kilde: Regeringen.

