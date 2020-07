Problemet er løst: Nu undgår ambulanceførere og brandmænd stærekassebøder

Blå blink, høj fart - og blitzen fra en stærekasse. Hidtil har førere af udrykningskøretøjer risikeret at få en bøde, når de er kørt forbi en af Vejdirektoratets stærekasser på vej til en brand, en ulykke eller for at hjælpe en syg person.

Men nu har Rigspolitiet fundet en løsning, så køretøjerne sorteres fra i sagsbehandlingen.

- Det er glædeligt, at vi nu har fundet en løsning, så vi undgår at udrykningskøretøjer får bøder uretmæssigt og bagefter skal bruge tid på at dokumentere, at det var i forbindelse med en udrykning, siger Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Løsningen består i at sagsbehandlerne i forbindelse med den manuelle gennemgang af hastighedssager frasorterer de sager, hvor det visuelt kan konstateres ud fra det optagne billede, at der er tale om et udrykningskøretøj. I disse tilfælde, som vil omfatte langt de fleste sager, vil der ikke blive udstedt et bødeforelæg.

Løsningen har dog den hage, at uberettigede hastighedsoverskridelser i brandbiler og ambulancer ikke vil blive sanktioneret. Derfor har politiet besluttet at indføre stikprøvekontroller. Ved disse kontroller efterprøver politiet, om der i det enkelte tilfælde har været tale om en udrykningskørsel.

Indtil videre gælder løsningen ikke politiets køretøjer. Årsagen er, at det kræver en ændring af retsplejeloven, før løsningsmodellen vil kunne gælde politiets biler.