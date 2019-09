Professionelle tyve tømmer varebiler på stribe: Politiet beder borgere om at holde øje

NORDJYLLAND:Professionelle og organiserede hærger i øjeblikket i Nordjylland, hvor de går målrettet efter håndværkerbiler og stjæler dyrt el-værktøj.

I jagten på at tyvene opfordrer politiet nu borgere til at holde øje med mistænkelige personer og køretøjer, der befinder sig nær varebiler.

De seneste to uger er 36 varebiler blevet tømt for værktøj i natten mulm og mørke. Og politiet er sikre på, at det er de samme gerningsmænd, der står bag de mange tyverier.

- Fremgangsmåden ved indbruddene er den samme, så vi har en formodning om, at det er de samme gerningsmænd, siger politikommissær Mikkel Brügmann.

Og tyvene ved, hvad de laver. Ved alle indbruddene har tyvene skåret et hul i enten bagdøren eller sidedøren for på den måde at komme ind til låsen og har fået åbnet døren.

- Det virker meget professionelt og organiseret, siger Mikkel Brügmann.

Slår til over hele Nordjylland

Det hele startede for nogle uger siden i Midt- og Vestjylland, hvor Mors blev ramt af en stribe indbrud i varebiler.

I sidste uge rykkede tyvene så ind i Nordjylland, hvor der natten til torsdag blev begået ni indbrud i Vesthimmerland - et i Aalestrup og otte i Aars.

I denne uge slog tyvene først til natten til onsdag, hvor otte varebiler i Vadum, Vodskov, Aabybro, Aalborg, Kongerslev og Hadsund blev tømt for værktøj.

Natten til torsdag blev der så begået indbrud i en enkelt varebil i Aalestrup og syv i Sæby. Og indtil videre har politiet fredag morgen modtaget to anmeldelser om tyveri fra to varebiler i Hirtshals og Hjørring.

Udover at politiet har en formodning om, at det er de samme tyve, så har man også en teori om, at der formentlig er tale om udenlandske tyve.

- Da indbruddene er spredt ud over hele kredsen, så er der noget, der tyder på, at det er omrejsende kriminelle, siger Mikkel Brügmann og tilføjer, at det heller ikke er så let at omsætte så store mængder værktøj i Danmark.

Politi til borgere: Hold øje

Politiet håber nu, at der er borgere, der har oplysninger, s0m kan hjælpe politiet på sporet af tyvene.

- Vi vil gerne høre fra folk, der kan have set noget. Og så opfordrer vi borgerne til at holde øje med mistænkelige personer eller køretøjer omkring varebiler, siger Mikkel Brügmann.

- Hvis der er nogle naboer til nogle at stederne, hvor der har været indbrud, som har privat overvågning, så hører vi også gerne fra dem. Det kan være, at der er noget af interesse på overvågningen.

Derudover opfordrer politiet også til, at man er opmærksom på, hvor man parkerer sin varebil.

- Vil vil gerne opfordre til at parkere varebilen på et oplyst sted og gerne op mod en mur eller en hæk, så det ikke er så nemt at komme til dørene, siger politikommissæren.

Har man set noget - eller ser man noget - så kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefon 114.