Professor vil isolere Vendsyssel: Foreslår at folk ikke må rejse mere end fem kilometer væk

NORDJYLLAND:Det kræver drastiske tiltag, hvis den nye coronavirusvariant, der er opstået blandt mink i Nordjylland, skal hindres i at sprede sig til resten af landet.

Og det mest drastiske forslag kommer fra virolog og professor fra Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen. I avisen Danmark foreslår han, at det i en periode bør være slut med at rejse til og fra området nord for Limfjorden.

- Jeg vil mene, at det er nødvendigt at isolere området nord for Limfjorden fra resten af landet. Alt andet vil være at lade stalddøren stå åben, så hesten kan slippe ud, siger han til avisen og fortsætter:

- Hvis vi kan forsegle området nord for Limfjorden i en periode, indtil alle mink er væk, og vi har fået stoppet smittekæder blandt mennesker, så er jeg fortrøstningsfuld. Men det er klart, at der skal rulles noget ud nu, inden det breder sig mere.

Et konkret eksempel kan ifølge Allan Randrup Thomsen, være at sige, at borgere i de berørte kommuner ikke skal flytte sig mere end fem kilometer fra deres bopæl.

Skeptisk borgmester klar til at rette ind

Forslaget om at isolere Vendsyssel bliver mødt med skepsis hos borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit Hansen (S).

- Den med at lukke af ved Limfjorden tror jeg ikke rigtigt på. Der er folk, der krydser for at komme på arbejde og til deres uddannelse, og der er ambulancer, der skal over, siger hun til avisen Danmark.

- Men på den anden side, hvis myndighederne vurderer, at det er det, der skal til, så retter vi ind. Vi har tillid til, at myndighederne ikke har hovedet under armen, siger hun.