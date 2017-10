Provinsen snydt for millioner

NORDJYLLAND: Nogle af landets rigeste kommuner har i en årrække fået store tilskud for en social belastning, de ikke har haft. København og syv andre kommuner har tilsammen scoret over to og en halv milliarder kroner. Til gengæld er provinsen blevet snydt.

For de nordjyske kommuners vedkommende drejer det sig om 263 millioner kroner fra 2007-2018. Det skriver NORDJYSKE Stiftstidende søndag.

- Det viser bare, at der er brug for et gennemsyn af den kommunale udligning. Det drejer sig om rigtig mange penge for os her i Nordjylland, siger borgmester Mogens Gade (V), der er formand for de nordjyske kommuner, til avisen.

Sagen drejer sig om udlændinges uddannelsesniveau, der i mange år ikke har været registreret. Derfor blev udlændinges uddannelsesniveau opført som "uoplys"”, og de blev placeret i kategorien "uden erhvervsuddannelse". Dét udløser midler fra den kommunale udligningsordning.

- Det vil sige, at selv norske eller svenske borgere, som bosætter sig i Danmark for at arbejde, vil give kompensation for en social belastning, som de ikke påfører kommunen, siger cheføkonom Michael Hjort fra firmaet Dataproces i Nibe til NORDJYSKE.

I år har Danmarks Statistik undersøgt området igen, og mange udlændinge, som bor i hovedstaden, har en videregående uddannelse.

- Det er ærgerligt for systemets legitimitet, at der er sådan nogle fejl i systemet, siger professor Bent Greve fra Roskilde Universitet.

Københavns Kommune alene modtager næste år 438 millioner kroner, fordi midlerne fortsat udbetales efter den gamle model. Overborgmester Frank Jensen (S) fra Københavns Kommune vil ikke stille op til interview. Det samme gælder økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA).