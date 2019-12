Quiz: Hvor meget ved du om luciafejringen?

Luciaoptog med lys og sang den 13. december er for mange blevet en fast del af julefejringen i Danmark.

Luciafejringen er en sammenkogt ret af myter og folklore fra flere lande.

Men hvor meget ved du om traditionen, og hvor den stammer fra?

Svaren står nederst i artiklen.

1. Hvem er det, vi fejrer på luciadagen?

a) Lederen af Saint Lucia, som er en østat i den østlige del af Det Caribiske Hav.

b) Den italienske pige Lucia, der blev dræbt omkring år 300 og siden har været katolsk helgen for lyset.

c) Et lysende sagndyr fra den nordiske mytologi.

2. Hvordan er helgen Lucia ofte blevet afbildet?

a) Med en lyskrans på hovedet, hvilket symboliserer, at hun er lysets helgen.

b) Siddende på en hest, da hun var kendt for at ride langt for at hjælpe fattige.

c) Med to øjne i hænderne, da hun ifølge myten rev sine øjne ud for ikke at friste mænd.

3. Fra hvilket land har Danmark fået inspiration til luciafejringen med luciabrud og lyskrans på hovedet?

a) Sverige.

b) Italien.

c) Tyskland.

4. Hvornår kom luciafejringen i sin nuværende form til Danmark?

a) Omkring 900-tallet, da kristendommen kom til Danmark.

b) I 1500-tallet i forbindelse med reformationen.

c) Under Anden Verdenskrig og den tyske besættelse for at minde danskerne om lysere tider.

5. I hvilke lande bliver luciadagen primært fejret nu til dags?

a) I de nordiske og protestantiske lande.

b) Der gøres mest ud af fejringen i de sydeuropæiske lande.

c) Luciadagen fejres i dag kun i Danmark.

6. Hvilken ingrediens giver luciaboller og -brød en gullig farve?

a) Karry.

b) Safran.

c) Gurkemeje.

7. Hvem har skrevet den danske tekst til sangen "Nu bæres lyset frem", som synges til luciaoptog i Danmark?

a) Alex Garff.

b) N.F.S. Grundtvig.

c) B.S. Ingemann.

8. Hvordan fortsætter sangen i andet vers efter linjerne: "Her ved vor ønskefest, sangen skal klinge" ...?

a) " ... toner der giver trøst, fra harpens strenge."

b) " ... kommer du på din hest, som højt kan springe."

c) " ... gaver til hver en gæst, glad vil du bringe."

Svar

1:b, 2:c, 3:a, 4:c, 5:a, 6:b, 7:a, 8:c.

Kilder: DR, kristendom.dk, religion.dk, Bibelselskabet.

/ritzau/