Rådmand: Aftalen om Egholmforbindelsen indgået på falsk grundlag

Over de seneste uger har både netmediet MobilityWatch og fagbladet Ingeniøren afsløret, at transportminister Benny Engelbrecht har tilbageholdt informationer om CO2-udledningen i forbindelse med anlægsfasen af de store infrastrukturprojekter, som regeringen med en stor politisk aftale i sommeren 2021 satte i søen frem mod 2035.

Det får klima- og miljørådmand i Aalborg Kommune Per Clausen (EL) til at kalde på genovervejelser hos de partier, der har været med til at indgå aftalen.

- Det her betyder, at infrastrukturplanen er indgået på et falsk grundlag. For ikke nok med at tallene er blevet tilbageholdt, så lykkedes det også regeringen at beskrive aftalen som CO2-neutral. Og det er jo direkte løgnagtigt, for vejprojekterne vil både i driften og anlægsfasen påvirke CO2-udslippet negativt ganske voldsomt.

- Det synes jeg, burde få nogle af de partier, der har været med til at indgå aftaler om motorveje - og selvfølgelig ikke mindst Egholmforbindelsen - til at genoverveje om det her overhovedet er forsvarligt ud fra en klimavinkel.

- Vi har et ønske om at reducere CO2-udslippet i Aalborg Kommune de kommende år, og så får vi oven i de udfordringer, vi i forvejen har, en ekstra belastning på grund af opførelsen af den her motorvej. Det er håbløst efter min mening. siger han og kalder det "dybt kritisabelt", at transportministeren har tilbageholdt de væsentlige tal om CO2-udledningen.

Også undren på Christiansborg

På Christiansborg undrer trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) siger over de manglende tal. Han spurgte selv efter dem flere gange.

- Anlægsindustrien meddelte os op til forhandlingerne sidste forår, at de godt kunne reducere CO2-udslippet i forbindelse med anlægsarbejdet, hvis vi udbød opgaverne med det som mål. Det kunne jo være interessant at få kigget på, men nedslående var det jo så, at der ikke fandtes nogen tal. Derfor kunne vi ikke få dem, forklarer han.

- Derfor er det en alvorlig sag, at det nu viser sig, at de tal fandtes til overflod på hvert eneste anlægsprojekt. De tal har vi så aldrig set. Derfor sendte jeg en mail til transportministeren allerede i sidste uge, hvor jeg bad om at få en god forklaring og alle kort lagt på bordet.

Det er første omgang i forligskredsen, transportminister Benny Engelbrecht må forklare sig, siger Kristian Pihl Lorentzen, da "det er forligskredsen, der er blevet ført bag lyset."

Lorentzen vil først forholde sig til, hvad der skal ske fremadrettet, når ministeren har afgivet forklaring. Men det får ingen indflydelse på valget af de enkelte anlægsprojekter, understreger han. Der er altså ikke noget at genoverveje i den henseende, som Per Clausen foreslår.

- Det er ikke det, det drejer sig om. Men det kunne have fået indflydelse på, at der i aftalen skulle have været et afsnit om, hvordan vi kunne reducere CO2-udslippet for de enkelte anlægsprojekter.

- Hvis vi tager 3. Limfjordsforbindelse, så er det klart, at det er noget, Nordjylland ønsker sig så brændende og har brug for. Kommunerne og regionsrådet efterspørger den. Men hvis vi havde fået tallene, så kunne vi have udbudt projekterne på en måde, så vi vil spare noget CO2.

Nordjyske forsøger at få en kommentar fra transportminister Benny Engelbrecht (S).