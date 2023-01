I oprør mod skattelettelser: - Pengene hober sig op på min konto. Jeg har ikke brug for regeringens tilbud

For ganske mange er det ikke nogen fornøjelse at kigge på bankkontoen. Jul, inflation og kolde tider har presset privatøkonomien hos en hel del.

Men for Per Clausen - rådmand for klima og energi i Aalborg Kommune - er situationen anderledes. Faktisk har han den modsatte problem.

- Når man kan betale 28.000 i partiskat i Enhedslisten om måneden og 3-4000 kroner til andre gode formål, have et solidt privat overforbrug og alligevel konstatere, at pengene hober sig op på min konto, er det vel rimeligt, at afvise at det er skattelettelser, man har brug for, skriver han på Twitter.

Per Clausen oplyser selv, at hans årlige indtægt er omkring 1,2 millioner kroner. Størstedelen er rådmandslønnen - den er på cirka 900.000 kroner, og oveni kommer så pension fra Folketinget.

Per Clausen sad i tinget i ti år, og det udløser en månedlig pension på 18.181,91 kroner. Men som medlem af Enhedslisten betaler han en stor del af sin indtægt efter skat til partikassen - det rød/grønne parti har nemlig som det eneste i landet en regel om, at alle fuldtidspolitikere skal aflevere den del af indtægten, der overstiger gennemsnitslønnen for en københavnsk metalarbejder.

Men selv efter det betydelige fradrag er rigeligt med penge tilbage, mener Per Clausen.

- Jeg tilhører den del af befolkningen, der har mere end nok. Faktisk har jeg alt for mange penge at leve for, for honoraret til os politikere er alt for højt, siger Per Clausen til Nordjyske.

Hans opslag er en protest mod den nye regerings planer om, at nedsætte topskatten. Sker det vil bundlinjen på Per Clausens - og alle andre, der i dag betaler topskat - nemlig blive markant forbedret.

Men det mener den aalborgensiske rådmand altså er helt forkert.

- Jeg er træt, af statsministerens retorik om, at vi alle sammen skal yde noget mere. Nogen skal arbejde mere, andre får deres indkomst beskåret og har ikke længere råd til medicin. Men det eneste jeg - og andre i min indtægtsklasse - skal er åbenbart at forbruge mere, siger Per Clausen på en lettere skrattende telefon fra Indien, hvor han lige nu er på ferie.

Samtlige 179 medlemmer af Folketinget har i øvrigt udsigt til at slippe for at betale topskat.