Radikal glæde: En periode mere til Jelved

NORDJYLLAND: Gode meningsmålinger er ikke altid lette at konvertere til et godt valg, men det skete i den grad for de Radikale ved folketingsvalget. Her kunne veteranen Marianne Jelved sætte sig på partiets enlige nordjyske mandat, og derved fortsætte ind i sit 32. år som medlem af Folketinget.

Og selv om hun har set sit i årene på tinge, så blev hun alligevel overrasket over, hvor godt resultatet blev for de Radikale.

- Det havde jeg ikke regnet med, men der er noget bevægelse i de politiske budskaber. Det betyder meget, vi har haft nogle planer, vi har været gode til at lægge dem frem, og det har vi gjort gennem et år. Vi har forberedt os godt i partiet, siger hun.

Hvis hun var Mette Frederiksen, så ville hun ikke gå så benhårdt efter at danne en et-partiregering.

- Jeg tror, at det er meget sværere, end man tror, at være en et-partiregering, for der skal du jo forhandle åbent med en række partier for at få flertal. Det er jo nemmere, når du har et flertal i regeringen og så kan forhandle med partierne derinde, siger Jelved.

Hun vil ikke give sig hen med gisninger om, hvordan fremtiden kan ændre på vilkårene - om Socialdemokratiet eventuelt inviterer andre partier indenfor i regeringsvarmen, som tilfældet var med Lars Løkke Rasmussen. Her og nu tegner det til, at Socialdemokratiet skal kæmpe fra dør til dør for at finde flertal.

- Hvordan vi håndterer det, det diskuterer vi fra sag til sag, der er jo ikke nogen anden vej at gøre det på, siger Jelved.