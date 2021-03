Radikale Venstre trækker støtten til Aalborg Alliancen: Forbindelse over Egholm splitter

AALBORG:Radikale Venstre ønsker ikke længere at bakke op om Aalborg Alliancen.

Det oplyser partiet i en pressemeddelelse søndag aften.

Aalborg Alliancen er en aftalemellem Aalborg Byråd og erhvervslivet i Aalborg Kommune, der blev indgået i 2018.

Målet er, at styrke beskæftigelsen i Aalborg og nedbringe dimittendledigheden samt arbejde for en 3. Limfjordsforbindelse.

- Vi har hele tiden gjort klart, at vi ikke ønskede en forbindelse over Egholm. Læser man budgetaftaleteksten fra 2018, står der også, at der henlægges penge til en 3. Limfjordsforbindelse. Der står ikke noget om linjeføring over Egholm, Siger Philip Tarning-Andersen, formand for Radikale Venstre Aalborg, i pressemeddelelsen som årsagen til, at partiet nu trækker støtten til aftalen.

- Vi har til gengæld siden set, at de andre partier bag aftalen mener det handler om en forbindelse over Egholm og udelukkende den mulighed, samt at fokus på beskæftigelsesdelen er lille, uddyber han.

Det radikale medlem af Aalborg Byråd - og rådmand - Jørgen Hein, siger i pressemeddelelsen:

- Jeg har ikke ændret holdning og er stadig tilfreds med beskæftigelsesdelen. Men med det fokus, der er på den 3. Limfjordsforbindelse for øjeblikket, bliver vi nødt til at melde ud, at vi ikke kan støtte Aalborg Alliancen. Vi ønsker en udvidelse i øst, som jo også passer ind i vores mål om et grønnere Aalborg, siger han.

Tidligere på ugen meldte Radikale Venstre ud, at de op til det kommende komunalvalg havde indgået et valgforbund med Socialistisk Folkeparti, Trafikalt Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Alle fire partier, der gik imod Aalborg Alliancen, da den blev indgået.

Aalborg Alliancen, som borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) har været bannerføre for, har 500 virksomheder som medlem. Erhvervslivet, fagbevægelsen og Aalborg Kommune har blandt andet tilbudt en medfinansiering på 600 millioner kroner til en tredje Limfjordsforbindelse.