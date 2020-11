Ramt af restriktioner: To mænd bytter job

HJØRRING/AALBORG:Lars Wolf bor i Aalborg og arbejder i Hjørring. Peter Toft bor i Vrå og arbejder i Hasseris.

Med de nye coronarestriktioner kan ingen af dem komme på arbejde, men de laver det samme, så løsningen ligger lige for: De bytter.

- Vi bestemte os for at gøre det allerede fredag, før nogen havde nået at tænke tanken til ende. Det er et forsøg på dels at opføre sig ansvarligt og dels at hjælpe hinanden og kirkerne ud af den her mærkelige situation, fortæller Lars Wolf, der er organist ved Sct. Catharinæ Kirke i Hjørring, og bor i Aalborg.

Lars Wolf er organist i Hjørring. Privatfoto

- Det var en mulighed, der var meget nem at gribe. Det er jo helt oplagt, siger Peter Toft, der bor i Vrå og er organist ved Hasseris Kirke.

De to organister og deres arbejdsgivere har aftalt, at Peter Toft spiller i Sct. Catharinæ på de tidspunkter, hvor Lars Wolf skulle have spillet - og omvendt. Administrative opgaver klarer de hver især fra deres hjemmearbejdsplads, og her er der naturligvis ikke behov for at bytte.

At organister hjælper hinanden, når der opstår et problem, er helt normalt, siger både Lars Wolf og Peter Toft.

- Jeg vil gerne understrege, at vi ikke ser det som et eller andet heltemodigt, men som noget helt naturligt, siger Peter Toft.

Peter Toft er organist i Aalborg. Privatfoto

Idéen er selvfølgelig til fri afbenyttelse for andre, der har muligheden.

- I vores tilfælde er der tale om to medarbejdere og to arbejdsgivere, der skal være enige om, hvordan, det skal foregå. Det skal man være sikker på, når det gælder for en måned. Og det er vi, siger Lars Wolf.