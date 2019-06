Rasmus Prehn: Jeg føler mig parat til at blive minister

NORDJYLLAND: Det er flertal til rød blok, og Socialdemokratiet går også frem i Nordjylland, hvor godt hver tredje stemte på partiet. Det betød, at Socialdemokraterne går fra seks til syv nordjyske mandater til stor glæde for Rasmus Prehn, som bliver genvalgt med 5.692 personlige stemmer som nummer seks af syv socialdemokrater.

- Jeg er jo kisteglad for, at vi har fået fremgang. Vi har fået et kanon godt valg til Socialdemokratiet, og det er ikke mindst takket være Mettes store indsats, og det at vi har hende som trækplaster, siger Rasmus Prehn.

At Mette Frederiksen var opstillet i Nordjylland betød også, at hun kunne trække stemmer fra de øvrige socialdemokratiske kandidater.

- Det er rigtigt, at man altid er sådan en lille smule ængstelig, kan man få stemmer nok og blive genvalgt. Det vigtigste for mig var, at vi går frem som blok, og vi kan få en ny regering, og vi kan få et kursskifte, siger Rasmus Prehn.

Han stillede denne gang op i Hjørring-kredsen, som er noget større end Aalborg Vestkredsen, hvor Rasmus Prehn tidligere har været stillet op og er blevet valgt.

- Jeg tænkte, at det var rettidig omhu at skifte kreds, da jeg blev spurgt om jeg havde lyst. Jeg har oplevet en fabelagtig opbakning i hele Hjørring-kredsen, siger Rasmus Prehn.

Han har efterhånden en del erfaring, og derfor kan han muligvis komme i spil til en ministerpost.

- Det er Mette Frederiksen, der som statsminister bestemmer det, men jeg vil sige så meget, at hvis hun spørger, så siger jeg bestemt ikke nej. Jeg kunne rigtig godt tænke mig det, og jeg føler mig parat til det, men der er mange rigtig kvalificerede kandidater på det socialdemokratiske hold, lyder det fra Rasmus Prehn.

Han er helt på det rene med, at der venter nogle svære forhandlinger omkring en regeringsdannelse.

- Det bliver utroligt vanskeligt i det her setup, men jeg er sikker på, at Mette kommer til at gøre det utrolig godt.