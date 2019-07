Realdania støtter nye initiativer langs Vestkysten

Vestkystens særlige natur, de hyggelige kystbyer og de autentiske fiskerlejer er udtryk for så væsentlige kvaliteter, at de kan bruges som løftestang for turismen.

Det mener Foreningen Realdania, der med indsatsen "Vestkysten viser vejen" vil være med til at styrke flere af de centrale kystbyer og attraktioner langs den 550 kilometer lange kyststrækning.

I alt har Realdania afsat 40 millioner kroner til udvikling af kystbyer og attraktioner, som skal gøre Vestkysten til én af Nordeuropas mest eftertragtede kystdestinationer.

Første skridt er strategisk-fysiske udviklingsplaner, og her har alle 11 vestkystkommuner haft mulighed for at byde ind.

De fem feriesteder, der nu er udvalgt til støtte af strategisk-fysiske udviklingsplaner er Hvide Sande (500.000 kroner), Klitmøller/Vorupør (500.000 kroner), Thorupstrand/Slettestrand (225.000 kr.), Søndervig (400.000 kr.) og Vejers Strandby (500.000 kroner).

- Vestkysten er noget særligt - og vi vil gerne være med til at udvikle den på grundlag af de kvaliteter, der allerede findes. F.eks. ved at beskytte naturområderne og gøre dem mere tilgængelige. Og ved at forstærke byernes karakter til gavn for både beboere og besøgende. Vi er meget glade for at se den store interesse langs Vestkysten for at løfte i flok og styrke kvaliteten og oplevelsesmulighederne. De projekter, som nu er valgt, har alle potentiale til at bidrage til en sammenhængende udvikling, som bygger på det enkelte steds særlige kvaliteter," siger Henrik Lund, projektchef i Foreningen Realdania.

Realdania har også valgt at støtte foranalyser til skabelse af ikke-kommercielle attraktioner, der kan være med til at profilere Vestkysten.

Det er et friluftshus ved Løkken Moleleje (200.000 kr.), Rubjerg Knude Fyr (200.000 kr.) og Showroom for fiskeriet i Hanstholm (200.000 kroner).

Realdania uddeler i 2020 midler til realisering af fysiske projekter i kystbyerne.