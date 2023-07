Stor redningsaktion: To personer på paddleboard drevet til havs

ALS:To personer på paddleboard kæmper søndag eftermiddag mod den hårde blæst på havet ud for kysten i Als. De befinder sig i øjeblikket et godt stykke ud for kysten - umiddelbart uden mulighed for selv at sejle i land.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup.

Politiet er i øjeblikket til stede på Halvrebene i Als, hvor de holder øje med de to paddleboards.

- I kikkert kan man se, at de er 1,5 km ude, siger Karsten Højrup.

Politiet har kontakt til nogen, der menes at vide, hvem personerne er. Der er formentlig tale om to mænd på henholdsvis 32 og 38 år. De to personer er umiddelbart ikke i alvorlig nød, men kan altså ikke komme tilbage på land ved egen hånd, fortæller vagtchefen.

Både en redningsbåd og helikopter er lige nu på vej ud til de strandede personer. Vagtchefen forventer, at de to personer vil være bragt tilbage på land indenfor en halv time.