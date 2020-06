Redningsaktion ud for Blokhus afsluttet - med lykkelig udgang

Opdateret klokken 19:20

BLOKHUS:Forsvaret sendte en redningshelikopter til stranden ud for Blokhus, ligesom der blev sendt redningsbåde fra Hirtshals og Thorup Strand, da en badegæst mente at have set en anden badegæst i havsnød langt ude.

Det skabte en del opmærksomhed blandt de øvrige badegæster på stranden, da Nordjyllands Beredskab også stillede med en redningsbåd, der kommer fra stationen i Pandrup.

14

























Fredag aften var en redningsaktion i gang på Stranden ud for Blokhus, da en anmelder mente at have set en badegæst meget langt ude. Foto: Jan Pedersen

Klokken 19:15 bekræfter Forsvarskommandoen, at redningsaktionen er afblæst med en lykkelig udgang.

- Der er ikke fundet nogen badegæst, og der er heller ikke tegn på, at der skulle være nogen, der er druknet, siger Søren Lindhardt, der er pressevagt ved Forsvarskommandoen.

Ifølge NORDJYSKE's mand på stedet, var der heller ikke umiddelbart nogen på stranden, der mangler pårørende. Vedkommende, der har anmeldt det, mener dog at have et en badegæst, der var kommet for langt ud.

Så sent som torsdag aften omkom en 74-årig mand ud for Hou under en svømmetur.

Den 74-årige mand sprang i vandet fra en båd for at tage en svømmetur, men han kom i problemer i vandet. En helikopter blev sendt afsted og fik manden reddet op, men hans liv stod ikke til at redde.