Redningsmand blev standset af politiet: - Det er en sag, der kan vindes

HANSTHOLM:- Jeg ville elske at procedere den sag - det ville være en ønskedrøm at procedere sådan en sag, for det er en sag, der godt kan vindes.

Ordene kommer fra advokat Jacob Forman, der har specialiseret sig i færdselssager - og sagen er sagen om frivillig redningsmand Jonas Kjær, der blev stoppet af en civil betjent på vej til en redningsaktion 29. november sidste år - et møde med ordensmagten, der kostede Jonas Kjær en bøde på 5300 kroner og en betinget frakendelse af kørekortet.

Søger man på nettet efter lignende sager, så er der ellers ikke meget håb at hente for redningsmanden fra Hanstholm. Efter nogle lignende sager, hvor frivillige brandmænd har fået fartbøder for at køre for stærkt på vej til brandstationen, så forsøgte Dansk Folkeparti tilbage i 2002 at få lavet loven om udrykningskørsel om, så den også omfattede frivilliges kørsel i deres egne private biler på vej til en udrykning.

Beslutningsforslaget faldt dog, og selv om idéen med jævne mellemrum dukker op til overfladen, så er sådan et forslag aldrig blevet vedtaget.

Men uanset, at loven egentlig er klar nok - udrykningskørsel må med en enkelt undtagelse kun foregå i et godkendt udrykningskøretøj, der er registreret som sådan - så mener Jacob Forman, at en sag som Jonas Kjærs bør kunne vindes. Samt at han altså virkelig gerne ville stå i en retssal og gøre det.

- Det er jo sammenstødet mellem den typiske DJØF'er og så det praktiske liv, siger Jacob Forman.

Han hænger sin hat på Straffelovens paragraf 14, populært kaldet nødretsparagraffen.

§ 14. En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning. Straffeloven

- Det er ikke sikkert, at den kan anvendes direkte, men der er en grundsubstans i den her regel, som jeg nok vil mene er en procedure værd, siger Jacob Forman.

- Hvis man læser den (paragraffen, red.) med en naturlig forståelse, så er det lige præcis en situation som den her, den handler om, siger Jacob Forman.

Det handler altså "bare" om almindelig sund fornuft og rimelighed, mener Jacob Forman.

- Nu har jeg ikke haft med sagen at gøre, men jeg har da tænkt mit.

- Altså, vi beder folk om at være parat til at gribe ind, når vi er i fare, og så behandler vi dem sådan - samtidig med at vi har en paragraf 14 i Straffeloven, der siger, som den gør.

- Det argument synes jeg hænger meget godt sammen, siger Jacob Forman.

Dansk Folkepartis forslag udsprang i sin tid af en sag fra Otterup på Fyn, hvor tre frivillige brandmænd fik bøder i en automatisk fartkontrol, der stod 500 meters fra brandstationen. I en anden sag fra Bogense i 2000 blev en frivillig brandmand også dømt for at have kørt for hurtigt. I den sag havde brandmanden dog ikke bistand fra en advokat, men førte sagen selv.

Så selv om det umiddelbart kan virke som en kamp op ad bakke at få fritaget Jonas Kjær for sin bøde og betingede frakendelse af kørekortet, så er der ingen grund til at give op på forhånd, siger Jacob Forman.

- Der er rigtig mange af de sager, hvor jeg har fået folk frikendt, der også har virket håbløse på forhånd. Det handler om at finde den rigtige vinkel, siger advokaten.

Som i øvrigt er uddannet lastvognschauffør, inden han skiftede til juraen.