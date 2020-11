Region gør klar til massetestning af nordjyder

NORDJYLLAND:Knap 300.000 nordjyder kan se frem til at blive testet for corona i den kommende tid.

Det oplyser Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

- I Region Nordjylland er vi godt i gang med at gøre klar til at masseteste op mod 280.000 borgere i den kommende tid. Det drejer sig om borgerne i syv ud af regionens 11 kommuner. Der er tale om et vigtigt skridt i forhold til at få kortlagt den muterede smitte, så vi sammen kan sikre, at kommende vacciner mod COVID-19 vil virke efter hensigten, lyder det fra regionsrådsformand Ulla Astman i pressemeddelelsen.

- Der er tale om enorm logistisk opgave, som kræver tæt koordinering med kommuner, relevante statslige myndigheder og øvrige danske regioner i forhold til hurtigt at få etableret testfaciliteter i nærheden af borgerne. Vi er godt i gang med dette planlægningsarbejde, men afventer nærmere instrukser fra de statslige myndigheder, lyder det fra regionsformanden i pressemeddelelsen.

Massetestningen kommer til at ske ovenpå udmeldingerne om, at syv nordjyske kommuner lukkes mere eller mindre ned for at forhindre, at en muteret udgave af coronavirus vil sprede sig til hele landet.