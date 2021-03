Region har investeret millioner i fabrikation af fastfood, slik og sodavand

NORDJYLLAND:Region Nordjylland har investeret penge i fastfoodkæmperne McDonald's og Domino's samt sodavandsgiganterne Coca-Cola og Pepsi.

Det viser en gennemgang af alle de fem regioners investeringer i værdipapirer, som Sundhedsmonitor - et uafhængigt, digitalt nyhedsmedie, der henvender sig til alle, som er interesserede i at forme og udvikle sundhedsvæsenet - har lavet.

Sundhedsmonitor har tidligere beskrevet, at de fem danske regioner ejer værdipapirer for i alt 14,6 milliarder kroner - heraf er de cirka 1,8 milliarder fra Region Nordjylland.

Konkret har Region Nordjylland investeret i pizzaer, burgere og sodavand gennem investeringsforeningen Danske Invest Global Restricted.

Ifølge dokumenter, som Sundhedsmonitor har fået aktindsigt i fra regionerne, har Region Nordjylland investeret 29 millioner kroner.

Investeringsforeningen ejer aktier i lidt mere end 1.000 virksomheder i mange forskellige brancher, men holder sig fra aktier i selskaber med betydelige aktiviteter inden for kontroversielle produkter som tobak og alkohol.

Derimod har den ingen særlige restriktioner for særlige typer af fødevarer, og det har gjort det muligt for investeringsforeningen at købe fastfood-, sodavands- og slikvirksomheder som Nestlé, der står bag chokoladebrands som KitKat og Lion, og Mondelez, der sælger f.eks. Marabou, Toblerone og Oreo.

Region Nordjylland har desuden investeret endnu 69 millioner kroner i en investeringsforening i regi af Nordea, der også ejer akter i bl.a. Coca-Cola, Pepsi og McDonald's.

I et skriftligt svar til Sundhedsmonitor peger koncerndirektør Roeland Løfberg fra Region Nordjylland på, at regionen i dens finansielle strategi har udelukket investeringer i tobak, våben og fossile brændstoffer.

»Men den nuværende finansielle strategi forholder sig ikke til investeringer i eksempelvis læskedrik- og fastfoodvirksomheder som McDonald?s og Coca-Cola. Region Nordjyllands engagement i disse virksomheder udgør da også kun ca. 0,04 procent af den samlede investeringsportefølje,« skriver han til Sundhedsmonitor.

Region Nordjyllands samlede investeringsportefølje er på cirka 1,8 ,milliarder kroner og dermed svarer 0,04 procent af porteføljen til cirka 700.000 kroner.