Region Nordjylland klar til at teste 500 om dagen

NORDJYLLAND:Region Nordjylland er nu klar til at teste 500 personer dagligt for COVID-19. Dermed bliver det mulighed for at teste både flere patienter samt sundhedspersonale i region, kommuner, praksissektor og for særligt udsatte på socialområdet.

Det oplyser Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad for, at vi nu har muligheden for at teste langt flere. Nogle ansatte har udtrykt bekymring – derfor er det vigtigt for mig, at vi nu kan teste flere, da det er vores ansatte, der står i frontlinjen og gør en stor forskel hver dag, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S)´i pressemeddelelsen.

Mere tryghed

De flere test sker efter Sundhedsstyrelsens (SST) retningslinjer. Her fremgår det, at syge sundhedsansatte, der varetager kritiske funktioner i samfundet, eksempelvis i sundhedsvæsenet, kan blive testet, hvis deres leder vurderer, at det er vigtigt, at de kommer hurtigt tilbage på arbejde.

- Vi har skruet op for kapaciteten og har informeret de praktiserende læger og de nordjyske kommuner om det, så vi følger den nye teststrategi fra SST med 5000 tests om dagen på landsplan og dermed 500 tests om dagen i Region Nordjylland. På den måde skaber vi mere tryghed for både patienter og vores sundhedspersonale, der står i forreste linje i kampen mod COVID-19, siger Ulla Astman i pressemeddelelsen.

Testen foretages på akuthospitalerne i Aalborg, Hjørring og Thisted.