Region Nordjylland og selskabet PreMed skal kører ambulancerne i Nordjylland fra april 2022

NORDJYLLAND:På et ekstraordinært regionsmøde er det blevet besluttet, at Region Nordjylland selv skal stå for ambulancekørslen sammen med selskabet PreMed, når den nuværende kontrakt med Falck udløber 1. april 2022.

I fremtiden kommer regionen til drive ambulancerne sammen med det nye selskab, PreMed.

Det oplyser Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

- I dag står Falck for bemandingen og kørslen af ambulancerne. Vi har haft et godt samarbejde om ambulancetjenesten, men efter en udbudsrunde har en ny aktør budt ind med en god pris og kompetencer, som gør, at valget er faldet på en løsning, hvor regionen driver ambulancerne i to ud af fire områder, og det nye selskab, PreMed, driver dem i de sidste to. Begge parter er klar til at påtage sig opgaven, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S), i pressemeddelelsen.

Det er et flertal i Regionsrådet bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Lone Sondrup (V) og Thomas Hav (Udenfor parti), der har taget beslutningen.

Det skete på et ekstraordinært regionsrådsmøde tirsdag, hvor ambulanceudbuddet var eneste punkt på dagsordenen.

Ejet af finsk ambulanceselskab

Beslutningen er truffet efter en udbudsproces, hvor interesserede leverandører bød på opgaven med at drive ambulancer i Nordjylland. Der er derfor tale om en videreførelse af den eksisterende grundstruktur på ambulanceområdet i Nordjylland, hvad eksempelvis angår antal ambulancer og baseplaceringer.

PreMed er etableret af danske branchefolk, og hovedejeren er et større finsk ambulanceselskab ved navn 9Lives. Det er derfor et selskab, der kan trække på ekspertise og knowhow fra deres finske ejere, som har erfaring med ambulancedrift.

- Det har været en svær beslutning, hvor der skal tages mange hensyn. Vi har jo selvfølgelig været meget interesseret i at få det bedste tilbud, der samtidig koster skatteborgerne færrest mulige penge. Samtidig har vi også været interesseret i, at der skal skabes konkurrence på ambulancemarkedet i Danmark til gavn for patienterne på sigt. Vi har derfor valgt en kombination af offentlig og privat ambulancedrift, siger Ulla Astman i pressemeddelelsen fra Region Nordjylland.

Ifølge Region Nordjylland vil den valgte model kommer til at spare regionen for cirka 26 millioner kroner årligt i forhold til det nuværende budget til drift af ambulancetjenesten.

Overtog udrykningskørsel sidste år

Fra 1. januar 2020 overtog Region Nordjylland allerede driften af en række udrykningskøretøjer rundt omkring i Nordjylland - herunder akutlægebiler og paramedicinerbiler.

Der er også andre regioner, som i det seneste år har besluttet at overtage dele af opgaven med at køre ambulancer.

Det gælder i Region Midtjylland og Region Syddanmark, hvor regionen valgte at påtage sig opgaven efter en mislykket udlicitering til selskabet Bios.