Region Nordjylland udvider med flere muligheder for coronatests

NORDJYLLAND:Region Nordjylland udvider antallet af steder, hvor man kan blive testet for coronavirus. Det sker med virkning fra på mandag, altså 22. februar.

En af de større ændringer er, at testene for coronavirus i Aalborg flyttes fra Håndværkervej til Aalborg Kongres- og Kulturcenter. Det er ellers ikke ret lang tid siden, at testcenteret på Håndværkervej blev oprettet, og det kommer da heller ikke til at stå tomt. Det skal fremover bruges til at vaccinere mod covid-19, når der kommer flere vacciner til landet og landsdelen.

Teststedet på Håndværkervej lukker dog ikke på søndag, præciserer Region Nordjylland: Sidste dag med test derude er tirsdag, så har man bestilt tid til og med tirsdag 23. februar, så skal man altså stadig drage mod Håndværkervej.

Konkret åbnes der for flere dage med test på Mors og i Brønderslev, Dronninglund, Skørping, Brovst, Aars, Sæby, Skagen og Hadsund. Derudover fortsætter Aalborg Øst (Trekanten) med at have åbent alle ugens syv dage. De ekstra testdage er som minimum gældende fire uger frem.

- Vi er slet ikke færdige med at se på testmuligheder og sikre, at alle nordjyder nemt og hurtigt kan finde et teststed i nærheden. Nu og her opskalerer vi hurtigt testindsatsen i hele regionen ved at tilføje ekstra testdage. Vores samlede kapacitet øges også, og med en nær fremtid, hvor man skal testes to gange om ugen – så er det klart, at vi skal skalere op allerede fra i dag, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Det har også været et ønske fra aalborgenserne, at testene kan foretages inde i centrum frem for lidt længere ude på Håndværkervej, hvor det kan være svært at komme frem uden en bil.

- Vi skal hele tiden kigge på sammensætningen af vores tilbud til nordjyderne og sikre, at vi har det bedste tilbud i forhold til at få løst opgaven med at komme bedst og hurtigst igennem denne epidemi. Forudsætningerne ændrer sig ofte, og nu hvor vi kan glæde os til, at vaccinationen kommer op i gear, er det også vigtigt, at vi er helt klar med de rette lokationer, hvor der blandt andet er sikret den korrekte sundhedsfaglige tilstedeværelse og gode forhold for nordjyderne, siger Ulla Astman.

Der er mulighed for både PCR-test og hurtigtest flere steder i regionen. Hurtigtest er uden tidsbestilling. PCR-test er med tidsbestilling via coronaprover.dk

Der er et fuldt overblik over teststeder – og åbningstider - i hele regionen på www.coronasmitte.dk/raad-og-regler/kort-over-covid-19-testcentre