Regionen har åbnet en ny jobbank: Pædagogisk og sundhedsfagligt personale bedes hjælpe under corona-krisen

NORDJYLLAND:Region Nordjylland har nu åbnet op for, at alle med en pædagogisk eller sundhedsfaglig baggrund kan tilbyde deres arbejdskraft til Region Nordjyllands tilbud inden for specialområdet. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Det sker med baggrund i den alvorlige situation omkring COVID-19. Regionen forudser, at der bliver brug for flere hænder – også inden for Specialsektorens område.

Derfor har Region Nordjylland nu oprettet en jobbank med henblik på at rekruttere ekstra hænder til at løse den store opgave, vi potentielt står overfor.

- Vi står som samfund overfor en stor og svær opgave, og alles bidrag kan være med til at gøre en stor forskel. Vi vil derfor være meget taknemmelige for at høre fra alle med social- eller sundhedsfaglige kompetencer, som har tid og overskud til at gøre en ekstra indsats indenfor det regionale social- og handicapområde, siger Dorte Juul Hansen, socialdirektør i Region Nordjylland, i pressemeddelelsen.

Region Nordjylland kender ikke det præcise behov for hjælp, men vil kontakte ansøgere fra jobbanken direkte, hvis der bliver behov for deres hjælp.

"Hvis vi gør brug af ansøgere fra jobbanken, vil de også blive en del af Specialsektorens beredskabsplan, som skal beskytte både personale og borgere. Man vil også få oplæring og overenskomstmæssig løn", skrives der endvidere.

Jobbanken oprettes i samarbejde med SOS-vikar, der siden 2017 har været Region Nordjyllands primære leverandør af vikarer til socialområdet.

Region Nordjylland har i forbindelse med COVID-19 også oprettet en jobbank for personer med en sundhedsfaglig baggrund, der ønsker at tilbyde deres arbejdskraft til regionens hospitaler. Over 2000 har allerede tilmeldt sig jobbanken.

Du kan tilmelde dig jobbanken her.