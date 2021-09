Regionen nedjusterer: Se hvor du kan blive vaccineret

NORDJYLLAND:Mange nordjyder er nu færdigvaccinerede. Derfor justerer Region Nordjylland nu antallet af faste vaccinationscentre i Nordjylland.

Fra 4. oktober nedskaleres der fra seks til fire vaccinationscentre i Aalborg, Hjørring, Thisted og Hobro. Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

- Vi har haft stor succes med at vaccinere rigtig mange nordjyder i de seks faste vaccinationscentre, hvor rammerne har været tilpasset til storskalavaccination. Vi har haft et rigtig godt samarbejde med de forskellige steder, som har muliggjort, at opgaven med at vaccinere mange på kort tid er lykkes, siger chefkonsulent hos Region Nordjylland, Anders Cinicola.

Fra mandag i uge 40 vil der være faste åbningstider på de fire faste centre. Der er forskellige åbningsdage og åbningstider for de enkelte centre:

Åbningstider fra 4. oktober Aalborg (Håndværkervej 24C) Mandage: 14.30-19.30 Tirsdage: 14.30-19.30 Torsdage: 14.30-19.30 Søndage: 09.00-17.00 Hjørring (Læsøvej 10) Onsdage: 10.00-16.00 Fredage: 10.00-16.00 Søndage: 10.00-16.00 Thisted Sygehus (Højtoftevej 2) Tirsdage: 10.00-16.00 Lørdage: 10.00-16.00* Hobro Sygehus Onsdage: 10.00-16.00 Lørdage: 10.00-16.00** *Thisted: I uge 40 og 41 vaccineres søndag klokken 10.00-16.00 i stedet for lørdag. ** Hobro: I uge 41 vaccineres søndag klokken 10.00-16.00 i stedet for lørdag.

I Hjørring, Thisted og Hobro er der tale om nye adresser. Det er ifølge regionen valgt, fordi der er behov for færre kvadratmeter, når der er færre, der skal vaccineres.

De nye vaccinationscentre i Thisted og Hobro er placeret ved hospitalerne i byerne.

De faste vaccinationscentre vil efter behov blive suppleret med udkørende vaccinationsenheder, som allerede er et tilbud på flere uddannelsessteder i Nordjylland.

I uge 39 vil de udkørende vaccinationsteams være følgende steder: Tirsdag 28. september kl. 12-15.30, Himmerlands Erhvervs og gymnasieuddannelser, Kirketoften 7, Hobro Onsdag 29. september kl. 9-11.30, Himmerlands Erhvervs og gymnasieuddannelser, Østre Boulevard 10, Aars Onsdag 29. september kl. 13-16.30, Aalborghus Gymnasium, Sohngårdsholmsvej 60, Aalborg Torsdag 30. september kl. 9.30-12, Frederikshavn Handelsskole, Kirkegade 9, Frederikshavn Torsdag 30. september kl. 14-17, Fælleshuset, Niels Bohrs Plads 10, Brønderslev Lørdag 2. oktober kl. 9-12, Gildesalen, Refsvej 69, Thisted Søndag 3. oktober kl. 13-16, Hadsund Hallerne, Stadionvej 25, 9560 Hadsund

Åbningstider på de faste vaccinationscentre og kommende planer for udkørende vaccinationsenheder kan ses her.