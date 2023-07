Mangler millioner: Regionen skal spare på ambulancerne

NORDJYLLAND:Ikke alene riget men også Region Nordjylland fattes penge. Også Den Præhospitale Virksomhed, (DPV) der blandt andet står for ambulancekørslen i det meste af regionen, skal spare resten af året, idet det lige nu ser det ud til, at DPV vil lande på et underskud på fire millioner kroner i 2023, hvis ikke der bliver sparet.

Det fremgår af et notat fra kontorchef Søren Aagard Christiansen, som politikerne i regionsrådet er blevet orienteret om.

Hvor hårdt, der skal trædes på bremsen, fremgår ikke direkte af notatet, men der skal spares på de overtidsvagter og ekstravagter i form af såkaldte FEA-vagter - Frivilligt Ekstra Arbejde - i akutberedskabet. Patientbefordringen får ikke umiddelbart noget pålæg om at skære ned på overarbejdet, fordi omfanget er lavt i forvejen.

Der bliver ikke umiddelbart skåret ned på bemandingen, som den er planlagt, men når en ambulance på grund af sygdom ikke kan bemandes, uden der skal indkaldes en ekstra vagt, så vil man tillade, at op til fire af de planlagt bemandede ambulancer kan stå stille for at spare penge.

Når det gælder akutbilerne, så vil regionen tillade, at bilerne i Hals, Farsø og Brovst bliver kørt i garage på grund af sygdom, idet der står i notatet, at der er andre akutbiler i nærheden, der kan rykke ud inden for de tidsfrister, der er fastsat i servicemålene.

Kenneth Lübcke, der er enhedschef i DPV, understreger, at man bestræber sig på at holde sig så tæt på det vedtagne serviceniveau, som man kan. Målet er, at der i 67 procent af alle akutkørsler skal være en præhospital enhed fremme ved borgeren inden for 10 minutter, og det kan man godt og vel.

- Vi sidder og overvåger det hver evig eneste dag på vores data, og det har vi leveret på i vores første kontraktår. Nu har regionspolitikerne bedt os om at lave en opbremsning, fordi vi skal spare, ligesom alle andre virksomheder i regionen.

- Der hvor vi bruger rigtig mange penge lige nu, det er på overarbejdsbetaling, fordi der kan mangle folk eller være sygefravær. Skal vi opfylde målet på de 67 procent eller lige lidt under, der hvor vi mener, at det er forsvarligt, så kan vi godt tage fire beredskaber ud hen over et døgn, uden borgerne kommer til at mærke noget til det, siger Kenneth Lübcke.

Hvis fraværet en dag er så stort, at man når op på, at flere end de fire ambulancer må køres i garage, fordi der ikke er mandskab til dem, så indkalder man ekstra mandskab, understreger Kenneth Lübcke. Ligeledes holder man løbende øje med tallene, og hvis det viser sig, at responstiden bliver markant forringet, så må man revurdere løsningen igen, siger Kenneth Lübcke.

Det seneste tal, der er opgjort, er at man er fremme indenfor 10 minutter i 69,9 procent af udrykningerne.

- Så borgerne oplever ikke nogen forringelse i forhold til de politisk vedtagne mål. Men vi har fået regionsrådets godkendelse til at slække en lille smule på servicen, mod at vi løbende overvåger det, så det ikke stikker helt af.

- Det må ikke dykke voldsomt, så det pludseligt ligger nede på 50-60 procent. Det kan vi ikke holde til, for så kan borgerne mærke det, siger Kenneth Lübcke.

Regionen forventer at kunne spare 140-150 ekstra vagter om måneden ved manøvren.