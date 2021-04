Regionen: Topkarakter for store vaccinedag

NORDJYLLAND:Nordjylland har klaret den store vaccinedag til topkarakter

Det er gået rigtig godt med storskala-vaccinationen i Region Nordjylland, hvor der vaccineres 10.000 nordjyder på én dag. Sidste borger af de 10.000 forventes vaccineret klokken 20 mandag aften.

Regionen har vaccineret på seks vaccinationscentre i Frederikshavn, Hjørring, Aalborg, Hobro, Aars og Thisted.

- Generalprøven, som dagen også kaldes, skal teste, om regionen er klar til at vaccinere i stor skala, som vi forventer at skulle i gang med om ganske kort tid. Formålet i dag har været at afprøve vores organisering og kapaciteten af vaccinationsindsatsen med mange vaccinationer på én dag, siger chef for COVID-19 indsatsen i Region Nordjylland, Jan Nybo.

- Det er gået supergodt i dag. Borgerne kom fra morgenstunden i et jævnt flow, og der har ikke været kø af nogen betydning. Alt i alt har der været en god stemning alle steder i det nordjyske, siger han.

Der har heller ikke været IT-udfordringer i det nordjyske.

- Vi havde startvanskeligheder med vores kaldetavler, der fortæller borgerne, hvor længe de har siddet til observation, men det fik vi hurtigt løst, så det har ikke haft nogen betydning for forløbet andet end, at enkelte borgere ventede lidt mere end de 15 minutter, man skal observeres, siger Jan Nybo, som roser personalet, der har håndteret storskala-vaccinationen:

- Alle har knoklet med stor energi og godt humør og har været med til, at dagen er forløbet så godt. Det fås ikke bedre, siger han.

I Region Nordjylland vaccinerede primært medicinstuderende, men også pensionerede sygeplejersker i de seks vaccinationscentre.