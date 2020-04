Regionens økonomi: Efter nogle hårde år er der stort set balance

Regionen er en stor butik med et forbrug på næsten 12 mia. kroner, og set i det lys er en budgetoverskridelse på 12 millioner peanuts - svarende til 0,1 procent.

- Så godt som balance, lød det med tilfredshed fra alle sider af regionsrådet, da regnskabet for 2019 blev fremlagt - og godkendt. Udtrykket alle sider dækker i denne sammenhæng bemærkninger fra både hjemmekontorer, kontorer i regionshuset og fra gruppeformændene, samlet i regionsrådssalen.

De 12 mio. skal ses i forhold til året før, hvor overskridelsen var på 32 mio. kroner.

Normalt kan borgerne følge med efter møderne, hvor der lægges en video på regionens hjemmeside, men denne gang må man nøjes med en lydfil.

Regionsrådsformand Ulla Astman (S) fik ikke meget modspil under fremlæggelsen af tallene, som enstemmigt blev godkendt til revision. I august skal medlemmerne så tage stilling til, om regnskabet kan endeligt godkendes.

Normalt samles de 41 medlemmer af regionsrådet i Regionshuset i Aalborg Øst. Men på grund af corona var medlemmerne denne gang fordelt lidt rundt omkring og deltog via digitale hjælpemidler. Arkivfoto: Claus Søndberg

Fra alle sider blev der udtrykt tilfredshed med, at der er skabt balance mellem indtægter og udgifter og at det er sket, selvom gamle regninger fra tidligere år er blevet betalt. Hvis der ikke havde været hængepartier fra år, hvor økonomien hang noget mere i laser end den gør nu, havde der nærmest været overskud, lød det bl.a. fra den konservative Per Larsen.

Venstres Lone Sondrup advarede dog om, at regionen godt nok er på nrette vej, men står foran et langt, sejt træk. Hun gav udtryk for, at ingen kan forudsige hvordan vi kommer ud af 2020.

- Vi har hørt, at vi vil blive holdt skadesløse for de ekstra udgifter, der følger af coronaklrisen, men jeg kan godt frygte at det ikke kommer til at ske 100 procent, sagde hun.

De forskellige dele af regionens aktiviteter har bidraget både positivt og negativt til det samlede resultat. Administrationen har bidraget med godt 13 mio. kroner på plussiden, mens regionshospital Nordjylland har overskredet sin del af budgettet med godt 19. mio.

Også psykiatrien har bidraget positivt - med 2,6 mio. - hvilket fik flere til at bemærke at det ville være bedre, at de penge blev brugt til gavn for patienterne.

- Lad os nu få brugt de penge,lød det fra Venstres Anny Winther.

Og det er der da også planer om:

I Finansloven blev der på landsplan afsat 600 mio. kr. om året til at styrke psykiatriområdet fra 2020 og frem, og ca. 60 mio. kr. årligt kommer til Nordjylland. Regionsrådet besluttet i år at bruge omkring halvdelen af de ekstra midler på mere personale, flere sengepladser og på aktivitetsmedarbejdere og en aktivitetshal i Brønderslev.

- Det er dejligt at kunne udvikle gode tilbud og bedre rammer til de psykiatriske patienter. Der har i flere år været talt meget om at prioritere psykiatriområdet, og nu kan vi sætte yderligere handling bag ordene, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).