Reglerne er udmærkede - politikere skal bare rette sig efter dem

LEDER:"Konkret handling: Vi vil vise verden, at man kan flyve grønt. I første omgang på indenrigsflyvning. Ellemann taler om, at det bliver for surt med en afgift på 13 kroner. Klar grøn forskel mellem rød og blå".

Sådan har klimaminister Lea Wermelin (S) for nylig skrevet i besked på Twitter.

Selve budskabet fejler ikke noget, det er en helt klar politisk markering - men timingen nærmer sig det overmodige, for Lea Wermelin er lige blevet afsløret i at være blandt de flittigste til at flyve til og fra Bornholm for at kunne opholde sig i sit sommerhus i Sandvig.

Ikke færre end 71 gange er det blevet til fra juli 2019 til august i år, og hver eneste gang er det sket for Miljøministeriets regning, uanset om det har handlet om at kunne deltage i politiske arrangementer, møder og aktiviteter på Bornholm eller om bare at opholde sig i sommerhuset, som ikke fungerer som Lea Wermelins primære bopæl.

Med andre ord er der nogle, der flyver grønt - og så er der andre, der flyver gratis. Og som indtil for nylig har fået det til at se ud, som om de bor ét sted, selv om de reelt bor et andet. Nøjagtigt ligesom partiformanden Alex Vanopslagh (LA), der for nylig er blevet afsløret i at have en så godt som ubrugt lejlighed stående i Struer, fordi han derved har kunnet få adgang til dels gratis lejlighed i København, dels årligt skattefrit tilskud på 30.000 kroner for dobbelt husførelse.

Reglerne fejler ikke noget som helst - for de stiller folketingskandidater lige, så afstanden til det daglige arbejde på Christiansborg i det indre København ikke stiller én dårligere, bare fordi man bor i den helt anden ende af landet.

Men reglerne skal naturligvis overholdes. Man skal reelt have bopæl fjernt fra hovedstaden for at få del i lejlighed og skattefrit tilskud - og ikke bare lade som om. Ligesom man naturligvis skal have fast bopæl på Bornholm - og ikke bare lade som om - for derved at få del i alle goderne, herunder udsigten til redde sig endnu en gratis flytur hjem til sommerhuset for at slappe af.

En langt overvejende del af folketingsmedlemmerne er uden tvivl hårdtarbejdende lovmagere, der ofrer tid og kræfter langt fra hjem og familie - men sag efter sag afslører også en både personlig og politisk skævhed eller brist. På det personlige plan, at nogle politikere fra tid til anden forfalder til at lade alle deres udgifter dække af andre - de altid tålmodige borgere og skatteydere - og på det politiske plan, at det ikke har væsentligt større konsekvenser for folketingsmedlemmer at blive taget i noget.

Det skulle lige have været et såkaldt "ganske almindelig dansker", der var blevet taget i fusk med bopæl i den ene ende af landet - og opkrævning af goder og gratis lejlighed i den anden. Vedkommende var næppe sluppet med bare at betale det forkert/falsk udbetalte tilskud tilbage.

I et privat firma var en ansat nok heller ikke sluppet så nådigt som fødevareminister Rasmus Prehn (S), der med jævne mellemrum har måtte tilbagebetale udgifter, som han selv skulle have holdt - ligesom den ansatte i et privat firma nok var blevet afskediget, hvis vedkommende havde stået som vært for en mondænt arrangement til en kuvertpris mere end seks gange over det tilladte. Sager af denne karakter tyder på en udpræget mangel på situationsfornemmelse - eller mangel på rådgivning. Men helt ærligt, hvornår har man sidst hørt om en politiker, der ligefrem har stået og manglet rådgivere?