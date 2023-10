Så meget regn er der varslet i hele Nordjylland

Opdateret kl. 7.41 med kommentarer fra DMIs meteorolog.

Bevæger du dig i morgentrafikken, uanset om det er på cykel, i bil eller til fods, så er der risiko for, at du bliver våd af den megen regn, der falder.

DMI har varslet kraftig regn for den nordlige og nordvestlige del af Jylland, og det er først overstået over middag.

- Det regner allerede flere steder. Vi har fået en del millimeter på vestkysten syd for Nordjylland, fortæller vagthavende meteorolog hos DMI Bolette Brødsgaard.

Hun fortæller, at regnvejret dog vil være forholdsvist kortvarigt.

Store mængder regn på vej over Nord- og Midtjylland frem til kl. 12 i dag tirsdag. Tips her: https://t.co/IueaJzL7Xa https://t.co/W5Y6pymomb — Beredskabsstyrelsen (@BRSdk) October 3, 2023

Årsagen til de store regnmængder skal findes i et lavtryk, som her til morgen ligger over den sydlige del af Nordsøen. Lavtrykket bevæger sig de kommende timer mod nordøst op over Jylland.

Området med kraftig regn forventes at være passeret omkring middag. Herefter klarer det noget op, men der kommer også byger flere steder, men da af mindre intensitet.

- Det bliver voldsomt i den sydlige to-tredjedele af regionen. Den helt nordlige del som Skagen slipper måske billigere, Men der er lidt usikkerhed om prognoserne, fortæller meteorologen.

Nordjylland er den landsdel, der bliver hårdest ramt.

- Det ser desværre ud til, at de fleste steder får 15-20 millimeter. Mange steder får man cirka 35 millimeter og måske op mod 40, fortæller Bolette Brødsgaard.