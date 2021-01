Regn på iskolde vejbaner: Ekstremt glatte veje

NORDJYLLAND:Har du skullet skrabe bilen fri for is her onsdag morgen, og har du hørt om glatte veje, så har det sin forklaring: En kombination af veje, der er er kølet ned under frysepunktet, og lidt regn og slud har nemlig onsdag morgen gjort vejene ekstremt glatte mange steder.

Det bekræfter vagthavende hos Danmarks Meteorologiske Institut Erik Hansen.

- Slud og regn, der falder ned og fryser på afkølede veje, det er det, som gør det ekstremt glat. Det er faktisk noget nær den værste kombination, når nedbøren falder som regn og rammer vejbaner, der er afkølet til under frysepunktet, siger Erik Hansen.

Og ifølge den vagthavende, så har vejene været afkølet til en del under frysepunktet, uden at han dog ´direkte kan sætte præcise minusgrader på.

Og trafikanterne skal forvente, at de glatte veje fortsætter med at være glatte det meste af i dag.

- Vi har et lavtryk på vej ind over Nordjylland, som kommer til at give noget mere nedbør, som allerede nu er slud mange steder, og som kan gå over i sne. De byger kommer ind fra Jammerbugten og ligger lige lidt nord for Nørresundby. Her ligger temperaturen lige under frysepunktet på minus en halv grad, fortæller Erik Hansen.

- Derudover har vi et lidt mere sammenhængende nedbørsområde, som ligger i den sydlige del af regionen. Det kommer ude vestfra og bevæger sig i løbet af formiddagen ind over Himmerland og nok holder sig lige syd for Limfjorden. Det forventes at blive mest sne, siger han uden at kunne sætte præcise mængder på.

Det nedbørsområde vil ligge over Himmerland til først på eftermiddagen, og så vil det trække sydover. Temperaturen vil hele tiden ligge lige omkring frysepunktet og med vejbanerne lidt koldere.

Så opfordringen lyder på at køre forsigtigt. Det vil formentlig være endda noget glat det meste af dagen.

- Samtidig kan salt have svært ved at virke alt for godt på denne nedbørstype. Faktisk skal der helst være saltet før nedbøren falder, lyder det fra vagthavende på DMI.

Der har også været saltet specielt på Mors og i Thy fra godt midnat og fremefter.