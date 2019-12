Regn, regn og mere regn: Vådeste år i Nordjylland i mange år

NORDJYLLAND:Plask, plask, plask!

Det har regnet og regnet i Nordjylland, og hvis du har på fornemmelsen, at 2019 har været en ekstra våd omgang, har du helt ret.

Nye tal fra Danmarks Meteorologiske Institut viser, at mængden af nedbør i Nordjylland i år er den højeste i omtrent to årtier.

Til og med onsdag var der faldet næsten 925 millimeter regn i Nordjylland - omkring 50 procent mere end i 2018.

DMI's opgørelse viser også, at der begge år har været mere nedbør her i landsdelen end gennemsnittet i Danmark.

Man skal 17 år tilbage for at finde nedbørsmængder i Nordjylland, som nærmer sig årets ekstra våde omgang. I 2002 faldt der knap 902 millimeter nedbør i landsdelen, viser tallene.

Generelt er nedbøren steget i Danmark. Det er en form for klimaforandring Mikael Scharling, klimatolog, Danmarks Meteorologiske Institut

Det er dog ikke sådan, at regnmængden stiger hvert eneste år. I 2018 var der omkring 30 procent mindre nedbør end året før.

- Når man tager fra år til år, er det tilfældigt, at der lige er mere regn det ene år i forhold til året før, siger klimatolog Mikael Scharling fra Danmarks Meteorologiske Institut.

Men samlet set peger pilen mod mere og mere regn i Nordjylland og resten af landet, oplyser han.

- Generelt er nedbøren steget i Danmark. Det er en form for klimaforandring, at nedbørsmængden stiger gradvist, siger Mikael Scharling.

Klimaforandringer medfører, at Sydeuropa bliver mere tørt, mens nedbøren stiger nord for Danmark. Set over en længere årrække er nedbøren altså også vokset her i landet.