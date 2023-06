Beredskab melder ud om Sankt Hans-bål efter regn

NORDJYLLAND:De seneste par dage er der endelig faldet en smule regn i et ellers tørkeramt Danmark.

Regndråberne har fået flere til at spekulere i, om der er en mulighed for, at man alligevel kan opleve et vaske ægte Sankt Hans-bål i år, efter at der ellers er blevet indført afbrændingsforbud i alle nordjyske kommuner 23. juni.

Men stabschef ved Nordjyllands Beredskab, Per Højriis Vedsted, fortæller, at der skal mere nedbør til, før det får betydning for afbrændingsforbuddet.

- Med den mængde nedbør, der har været på nuværende tidspunkt, så har det været så lidt, at det fordamper ret hurtigt, så det gør ikke, at der sker en ændring, siger han.

- Man kan selvfølgelig ikke sige, at det er ikke får betydning, hvis det regner voldsomt fra nu frem til Sankt Hans, men i forhold til den tørhed der er, så gør den mængde vand, der er faldet indtil nu, ikke nogen forskel.

Kræver afvigelse fra prognoser

Beredskabet vurderer situationen løbende og forholder sig til prognoser for nedbør, som de modtager fra DMI. Som det ser ud i øjeblikket, er der ikke lovet nok regn til, at det ændrer på situationen.

- Man skal aldrig sige aldrig, men med de prognoser, der ligger frem til Sankt Hans, så bliver der ikke en ophævelse. Det kan man godt sige med sikkerhed. Det er klart, hvis vejret arter sig anderledes end prognoserne, så kan det være, at det er en ny situation, lyder det fra Per Højriis Vedsted.

Stadig tørke

Ifølge vagthavende meteorolog ved DMI Hans Peter Wandler ser det ud til, at der vil komme mere nedbør lokalt i Nordjylland.

- Der vil kunne komme nogle byger til Nordjylland, som bliver dannet i løbet af natten. Der vil kunne komme nedbør, men hvor meget er svært at sige. Et bud på samlet nedbørsmængde kan være 2-10 millimeter, siger han.

Det kræver dog både mere nedbør, og at nedbøren falder over en længere perioder, før det for alvor kan ændre på tørken.

- Det vil være yderst lokalt, og før det her tørkeindeks kommer ned til et normalt niveau, så vil det kræve en 30-40 millimeter regn, som helst skal falde som blid heldagsregn. Når det falder som byger, så kan det nå at løbe af, inden jorden kan nå at absorbere ret meget, siger Hans Peter Wandler.