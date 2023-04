Rejse-eksperter udpeger sommerens drømmeferier: Nordjyderne har andre planer

NORDJYLLAND:Årets hotteste ferietips fra rejseguruerne hos Lonely Planet omfatter destinationer som Bhutan, Aruba, Eswatini og Uruguay.

Men det er ikke dér, nordjyderne rejser hen til sommer. Vi er noget mere traditionelle, viser en ny Panel Nordjylland-undersøgelse.

Artiklen fortsætter efter listen

Der er ikke umiddelbart noget nyt under solen, men nogle få medlemmer af Panel Nordjylland nævner mere eksotiske rejsemål på den anden side af kloden, og hos den nordjyske rejsearrangør, Nilles Rejser, ser meget også ud som det plejer.

- Bornholm er stadig vores største rejsemål. Vi forventer at sende flere tusinde til Bornholm igen i år, fortæller direktør Miriam Bisgaard Christiansen.

- Og vores flodkrydstogter i hele Europa er næsten udsolgt, selv om vi har lavet ekstra afgange.

Spanien er nr. 1, men...

Traditionelle charterferier under sydens sol tilbyder Nilles Rejser ikke.

- Vi sælger ikke badeferier, men oplevelser, pointerer Miriam Bisgaard Christiansen, men hun er selvfølgelig klar over, at Spanien er og bliver danskernes favorit rejseland, og altså også nordjydernes.

Miriam Bisgaard Christiansen, administrerende direktør for Nilles Rejser. Foto: Torben Hansen

Ikke desto mindre fornemmer hun, at der er noget i gære på feriefronten.

Corona har ændret rejselysten

- Jeg tror, der er en tendens til at folk i større og større udstrækning vil ud og opleve noget nyt. Jeg tror, corona har fået mange til at lave en bucketlist over rejsemål, som de simpelt hen skal se, før det er for sent. Og vi vil gerne hjem og fortælle naboen, at her har jeg været, mener Miriam Bisgaard Christiansen.

Nilles Rejser udvider stille og roligt repertoiret med nye, mere eksotiske rejsemål.

- Jeg ved ikke lige med Aruba og Bhutan, men vi har fået Kenya på programmet og i vinter har vi sendt 500 gæster til Lapland og køre hundeslæde og sove i igloo. Ingen af dem havde gjort det før, fortæller direktøren.

- Vi kommer til at øge vores volumen på oversøiske rejsemål igen til vinter, tilføjer hun.