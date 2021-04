Rejsebureau: Sensommeren bliver danskernes højsæson for udlandsrejser

NORDJYLLAND:Danskerne har savnet at kunne rejse til sol og varmere himmelstrøg. Tirsdag blev regeringen og Folketingets partier - med undtagelse af Nye Borgerlige - enige om en plan for lempelse af rejserestriktionerne.

En del nordjyder har dog allerede sikret sig billet, fortæller Kjeld Gadegaard, der er salschef i Primotours, der ejer Suncharter, som sender sine gæster afsted fra Aalborg Lufthavn.

- For rejser i august, september og oktober ligger vores salgstal på index 100 sammenlignet med vores salgstal i april, maj og juni 2019 - inden pandemien. Vi kan se, at folk gerne vil ud og rejse, men de har også været tilbageholdende med maj, juni og indtil nu også juli, da de vil være sikre på, at folk er blevet vaccineret og rejsemålene åbner op, siger Kjeld Gadegaard.

Han forudser dog, at telefonerne kommer til at kime de kommende dage og uger.

- Vi oplever allerede, at folk ringer for at høre om tilbud. Salget af rejser med afgang i maj og juni har været meget skidt - det er kun de mest optimistiske, der har bestilt. Men vi kan mærke at rejselysten er der, og vi tror på, at der nu kommer gang i salget, tilføjer han.

Bestiller dyrere rejser

I første omgang tror Kjeld Gadegaard, at danskerne vil bestille ferie i sensommeren og efteråret.

- Juli er normalt vores højsæson og der skal vi nok få mange afsted, men en del har allerede planlagt deres sommerferie i Danmark, derfor tror jeg at mange tage en tur til udlandet som en rejse nummer to senere på året. Jeg tror, at august, september og oktober blive højsæson for udlandsrejser, siger han og fortæller, at Primotours og Suncharter oplever, at kunderne bestiller dyrere rejser.

- Vi kan se, at kunderne vælger mere komfort og bedre hoteller når de bestiller. Vi hører fra kunderne, at nu er det lang tid siden, at de har været afsted og derfor vælger de højere standard. Så selv om vi sælger samme antal rejser som før pandemien, så er omsætningen højere, siger Kjeld Gadegaard.

Kunder vil have sikkerhed

Hos et andet nordjysk rejsebureau er udsigterne dog knap så positive, fortæller Søren Idun. Han er administrerende direktør hos frederikshavnske Happydays.

- Der er helt dødt. Vi oplever en lille aktivitet, men det er mest genbookinger af aflyste rejser, siger han.

Hos Happydays sælger man kør-selv-ferie med forskellige temaer som blandt andet familieferier, slotsophold, vinferie og wellnessophold.

- Kunderne vil have sikkerhed for, at de kan komme afsted før de bestiller. Det betyder, at grænsen til Tyskland i første omgang skal åbnes igen, men det betyder også, at hoteller og restauranter skal åbne. Vi skal sikre, at kunderne får en god ferie, og det gør de ikke, hvis ikke restauranter og oplevelser er åbne på feriestedet, siger Søren Idun.

- Derfor sender vi også kun få kunder på ferie i Danmark, da stort set alt stadig er lukket ned.

Han fortælle, at man oplevede en optimisme hos kunderne lige efter nytår, da nyheden omkring vacciner kom ud.

- Den er aftaget i takt med, at der er kommet forskellige mutationer og vaccineplanerne er blevet forlænget. Men vi oplever, at folk har lyst til at rejse og spørger ind til, hvornår der er sikkerhed for, at de kan komme afsted, siger han.

- Vi sælger rejser til vinhøsten, der jo ligger i sensommeren, men det er stadig begrænset, da folk søger den her tryghed i, at de kommer afsted, alt er åbent og de ikke risikere at skulle i karantæne bagefter, siger han.