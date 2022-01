Må vi pante dine flasker?, spurgte rejsekammerater på Facebook - reaktionen var overvældende

NORDJYLLAND:Det hele startede med et par glemte flasker, en god ide og et godt formål.

Jørne Skoven og Kristine Olsen fra Aalborg startede årets første dag med en gåtur, hvor de som altid samlede de flasker sammen, der lå efterladt i naturen.

Undervejs snakkede makkerparret om det afrikanske børnehjem, de sammen skal besøge, når de i slutningen af februar rejser til Zambia.

- Så fik Kristine den ide, at det kunne være, vi skulle høre nogle i nærområdet, om de havde noget pant, de ville af med. Så kunne vi jo samle det ind til børnehjemmet, fortæller Jørne Skoven.

Kort efter lavede de et opslag på Facebook, og så tog det ellers fart.

- Det var som en bombe, der sprang i luften. Alle ville give deres pant, siger Jørne.

I starten var det venner, familie og følgere af deres sociale medier, der delte opslaget, men det beskedne opråb om hjælp har efterhånden spredt sig så vidt og bredt, at de nu modtager henvendelser fra folk over hele Nordjylland og desuden også fra folk, der bor i Aarhus og København.

- Det er alle mulige. Vi aner ikke, hvem mange af dem er. Det er så fedt, siger Jørne.

I de seneste fem dage har Jørne Skoven og Kristine Olsen derfor kørt Nordjylland tyndt i en kassebil fra tidlig morgen til sen aften til venner såvel som fremmede, der ønsker at donere deres tomme flasker.

Jørne og Kristine har flere dage i træk fyldt bilen til randen med tomme flasker, som er doneret af gavmilde nordjyder. Privatfoto

Når bilen er fyldt, bliver flaskerne pantet og pengene lagt til side.

- Folk siger, det er dejligt, de kan komme af med deres pant, samtidig med at det går til et godt formål

Hjælp til selvhjælp

De to rejsevenner har indtil videre samlet over 20.000 kroner ind i pant.

Pengene skal gå til foreningen, der har børnehjemmet Glorius Family Foundation i Zambia, som er ejet af Kristines gode veninde Bijoux Ilunga fra Brovst.

- Hun har jo nogle virkelig store drømme i forhold til børnehjemmet. De har netop købt en grund, hvor de rigtig gerne vil bygge en skole på, fortæller Kristine Olsen.

Hun og Jørne håbede ved projektets start på at kunne samle 4500 kroner ind, så børnehjemmet kan investere i en kyllingefarm, der forhåbentlig kan generere dem penge i mange år fremad.

- Hvis man ikke lærer dem at tjene deres egne penge, er det et hul, man kan blive ved med at kaste penge i, siger Kristine.

Målet er dog nået for længst, og nu håber og tror rejsekammeraterne på at kunne samle penge nok ind til en vandtank, så børnehjemmet hele tiden har vand i nærheden.

Foruden flaske-donationer fra privatpersoner, har skoler og natklubber også tilbudt Jørne og Kristine deres pant.

Det er ikke første gang, makkerparret kaster sig ud i et velgørenhedsprojekt. De har tidligere besøgt og hjulpet børnehjem i Thailand, Budapest, Filippinerne og Tjekkiet og har desuden arbejdet frivilligt flere andre steder i verden.

- Vi gør det, fordi vi elsker det. Det er en del af vores rejseliv. Vi ved, hvor meget det giver - også følelsesmæssigt - at hjælpe sådanne steder, siger Jørne.

- Man får helt håbet tilbage for menneskeheden, når man gør det her. Folk vil sgu gerne hjælpe. Det er måske bare ikke alle, der har overskuddet til at starte selv, men der er egentlig mange, der gerne vil være med, når andre tager initiativet, fortsætter han.

Smeder mens jernet er varmt

Jørne og Kristine er til dagligt selvstændige og arbejder med medier, fotografering og online-coaching. De kalder sig selv for digitale nomader. Deres fleksible hverdag gør det muligt for dem at tage flere hele dage ud af kalenderen for at samle flasker.

I øjeblikket handler det om at smede, mens jernet er varmt. Jørne og Kristine regner nemlig ikke med, at interessen for deres indsamling forbliver lige så stor, som den er lige nu.

Det er dog muligt at donere sine tomme flasker helt ind til afrejsen mod Zambia ved enten at kontakte Jørne eller Kristine via deres sociale medier.

- Så længe folk er klar på at give noget, så er vi også klar på at tage imod det, understreger Jørne.

Via deres sociale medier når Jørne Skoven og Kristine Olsen bredt ud til mange mennesker, som har delt deres opslag videre. Privatfoto

De indsamlede penge går ubeskåret til børnehjemmet. Flybilletter og rejseomkostninger, betaler rejsekammeraterne selv.

- Vi tjener ikke en krone på det her, men det føles rart. Alle pengene går til børnene på børnehjemmet.