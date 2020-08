Rejsende til og fra Aalborg Lufthavn kunne ikke blive testet

NORDJYLLAND:Det skabte en del frustration og irritation, da rejsende til og fra lufthavnen i Aalborg tirsdag formiddag ikke kunne blive testet for corona.

Teststedet, som Region Nordjylland har opstillet var tom.

- Det er meget beklageligt, men der var sket en menneskelig fejl. De der betjener teststedet i lufthavnen kommer fra testcentret i Nr. Sundby. Der havde været travlt og så kom dem, der skulle til lufthavnen, for sent afsted, siger Malene Møller Nielsen, der er kontorchef for sundhedsplanlægning i Region Nord.

Åbningstiden på teststedet i lufthavnen er om tirsdagen normalt åbent kl 11-13 og 16.15-17.30, men tirsdag dukkede personalet først op kl 12.30.

Det er ikke et krav, at rejsende bliver testet, men ifølge Udenrigsministeriets vejledning kan rejsende der kommer til Danmark undgå at være i 14-dages karantæne, hvis de får foretaget en test, der vel at mærke viser sig at være negativ.

Test forsætter fremover

Regionens teststed i Aalborg Lufthavn er en del af flere mobile teststeder, hvor man kan dukke op og blive testet uden at bestille tid i forvejen.

De mobile teststeder har været rundt i landsdelen de seneste uger, blandt andet i de populære turistbyer landskysten.

Der er ikke lagt en endelig plan for om disse mobile teststeder forsætter efter udgangen af uge 34 - 22. august. Men det ligger fast, at det fortsat vil være muligt at blive testet i Aalborg Lufthavn.

- Det er en opgave, vi har fået fra det nationale testcenter, at vi skal tilbyde test til alle der kommer til Danmark, siger Malene Møller Nielsen.

Som følge af corona er der internationale retningslinjer om, at rejsende skal bære mundbind fra de træder ind i en lufthavn og indtil de træder ud af en lufthavn igen.