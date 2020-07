Rekordmange har søgt ind på uddannelse: Se, hvad de gerne vil studere

NORDJYLLAND:Mere end 4200 har søgt ind på Professionshøjskolens uddannelser.

Det er fire procent mere end sidste år, og stigningen vækker glæde hos uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen.

- Vi ser en fremgang både på de erhvervsrettede uddannelser og på hovedparten af vores velfærdsuddannelser, hvilket vi kun kan være tilfredse med, skriver han i en pressemeddelelse.

Den mest populære uddannelse er på trods af et lille fald i forhold til sidste år på to procent fortsat pædagoguddannelsen, som har modtaget 1358 ansøgninger.

Lige efter kommer sygeplejerskeuddannelsen, som har modtaget 1304 ansøgninger. Begge uddannelser kan læses både i Hjørring, Aalborg og Thisted.

Den største stigning i antallet af ansøgninger tilfalder uddannelsen natur og kulturformidling i Hjørring. Her er antallet steget med 78 procent fra 49 i 2019 til 87 i 2020.

Store stigninger er der også i antallet af ansøgninger til uddannelserne som automationsteknolog og finansbachelor på henholdsvis 21 og 36 procent.

UCNs uddannelser og antal ansøgninger Eksport og teknologi - 179 ansøgninger Financial controller - 127 ansøgninger Finansbachelor - 384 ansøgninger Finansøkonom - 526 ansøgninger Markedsføringsøkonom - 691 ansøgninger Natur og kulturformidling - 87 ansøgninger Offentlig administration - 159 ansøgninger Serviceøkonom - 662 ansøgninger Automationsteknolog - 128 ansøgninger Bygningskonstruktør - 400 ansøgninger Datamatiker - 578 ansøgninger Designteknolog - 340 ansøgninger Energiteknolog - 28 ansøgninger Installatør EL - 16 ansøgninger Installatør VVS - 7 ansøgninger It-teknolog - 111 ansøgninger Multimediedesigner - 369 ansøgninger Produktionsteknolog - 44 ansøgninger Lærer - 671 ansøgninger Pædagog - 1358 ansøgninger Ergoterapeut - 268 ansøgninger Fysioterapeut - 540 ansøgninger Jordemoder 630 ansøgninger Radiograf - 252 ansøgninger Sygeplejerske - 1304 ansøgninger VIS MERE

Et sted går det dog tilbage.

Antallet af ansøgninger til de engelsksprogede uddannelser er faldet med 10 procent.

Ifølge UCN er det forventeligt, fordi størstedelen af ansøgerne til de uddannelser er udenlandske studerende.

- Situationen for vores internationale ansøgere er meget special i år, da udviklingen omkring COVID-19 har skabt stor usikkerhed om mulighederne for at starte uddannelse i Danmark. Vi gør alt, hvad vi kan for at vejlede vores internationale ansøgere, men situationen udvikler sig hele tiden, og det har naturligvis skabt en usikkerhed blandt mange og måske fået dem til at aflyse eller udsætte deres planer om at læse i Danmark, skriver Peter Møller Pedersen.

På trods af faldet er der dog stadigt flere ansøgere, end der er studiepladser.

Eleverne får svar på, om de er optaget 28. juli. Er de ikke kommet ind på deres førsteprioritet, kan de søge om optagelse på de uddannelser, hvor der er ledige pladser.

Den nordjyske uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen skriver på twitter, at 94.604 har søgt ind på en videregående uddannelse. Ifølge DR er det en stigning på syv procent i forhold til sidste år.