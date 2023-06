Ren forkælelse - men glemte tv-2 ikke noget?

KONCERT

"Uret tikker, hjertet banker, hele verden fra forstanden, gør dog noget, løb for livet"...

Intet i hele verden havde formodentligt været nemmere for tv-2 end bare at vende den efterhånden svimlende bunke af gamle og nyere træffere og give dem én gang til, sådan som vi kender dem.

TV 2 fik publikum godt op at køre. Som de selv synger i "Be Bab A Lula": - Begejstringen vil ingen ende tage. Foto: Martin Damgård

Men tv-2 i sommer-udgave anno 2023 - godt i gang med at tale hul på sit femte årti - har helt tydeligt været en tur på værksted for at blive shinet op, få et par alvorlige fartstriber på og drejet på en del møtrikker.

Ikke ét eneste nummer bliver spillet i kendt form.

Steffen Brandt fik myndig sangforstærkning af Anne Hjort, ikke mindst i "Alt hvad hun ville var at danse". Foto: Martin Damgård

"For dig ku' jeg gøre alt" er blevet løsere i måden at synge på, men hårdere i lyden, både "Nærmest lykkelig" og "Vil du danse med mig?" er blevet væsentligt mere funky, og "Randers Station" har langt flere flotte, formfuldendte blæsere, takket være de aldeles formidable The Aarhus Horns.

Men det største kunstgreb ligger i "Alt hvad hun ville var at danse", der lægger særdeles underspillet (og faktisk ikke ret dansevenligt) ud for pludselig at slå over i heftig gang velsmurt disco/eurodance.

På bagvæggen fremgik det tydeligt, hvem der var på scenen - og under hele showet kørte en grafik indeni logoet med vindmøller, højspændingsledninger og ikke mindst vandrende astronauter.,.., Foto: Martin Damgård

Og sådan gemmer der sig lækkerier over alt i samtlige numre frem til tv-2's måske største fuldtræffer, i hvert fald den, der bliver mødt med den suverænt største begejstring, "De første kærester på Månen".

Et nummer som "De første kærester på Månen" fik for alvor fyret op under publikum. Foto: Martin Damgård

Selv de tre ekstranumre fra inderkredsen af klassikere, "Lanternen", "Hele verden fra forstanden" og "Bag duggede ruder", leverer tv-2 med blæsere og sang ved Anne Hjort, som om bandet først lige er ved at komme ordentligt i gang og har både mod og kræfter til meget mere.

En del numre blev i den gang forstærket i deres udtryk, takket været den formidable blæsertrio The Aarhus Horns. Foto: Martin Damgård

I bygen af træffere havde man gerne hørt endnu flere, som tv-2 jo må glemt at få med: "Kys det nu (det satans liv)", "Kærligheden overvinder alt", "Det er samfundets skyld", "Fri som fuglen" "Popmusikerens vise", "Rigtige mænd", "Kom lad os brokke os", "Blod, sved og tårer" og mange, mange flere. Måske også - meget passende - "S.O.M.M.E.R.".

På et tidspunktet rodede Steffen Brandt sig ud i en hyldest til den bedste festival i Nibe, siden den bedste ved Limfjorden, inden han nåede frem til, at det var den bedste i Jylland. Foto: Martin Damgård

