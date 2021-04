René sat i detentionen i aftes - men nu er han på flugt igen. Og han er ikke alene

17-årige René Larsens turbulente liv på flugt fortsætter. I aftes blev han pågrebet af to betjente, som kom bagfra og greb fat i ham ved Farsø Busterminal. Han blev sat ind i en patruljevogn og kørt til politistationen i Hobro. Her blev han sat i detentionen. Ædru.

- Jeg var ikke aggressiv, eller noget. Jeg sad og talte pænt til dem, fortæller han.

Efter cirka en time blev han hentet af medarbejdere fra opholdsstedet i Mou øst for Aalborg, hvor han er tvangsanbragt. Og så i nat - da der var ro på igen - stak han af igen.

René Larsen har fundet sammen med en gruppe jævnaldrende unge fra Vesthimmerlands Kommune. De er fælles om at være tvangsanbragte og fælles om at være trætte af at bo på opholdssted. Derfor stikker de af, når de kan komme til det. Efter Nordjyskes oplysninger er der både tale om drenge og piger - i alt fem-seks stykker. Nogle i gruppen kendte hinanden i forvejen - andre er kommet til via sociale medier.

- Vi vil bare have nogle andre tilbud. Nogle vil bare hjem at bo, nogle vil gerne ud og bo i en lejlighed. Det er lidt forskelligt, siger René Larsen.

Nordjyske har forsøgt at få en kommentar til situationen fra nogle af de politisk ansvarlige i Vesthimmerlands Kommune. Foreløbig er kun Doris Lauritzen (S) fra børne- og familieudvalget vendt tilbage.

- Jeg har tillid til, at forvaltningen udfører deres job bedst mulig for borgerne i kommunen, skriver hun i en mail. På spørgsmålet om gruppen af unge, der stikker af fra deres opholdssteder, skriver hun:

- Det har jeg ikke kendskab til, men jeg vil selvfølgelig følge op på det.