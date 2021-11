Reservefærge stødt på grund: Sådan vil de få den fri

SUNDSØRE:En gravko og dykkere er nu klar til at grave reservefærgen Sleipner fri fra den sandbanke, den har lagt på grund på det meste af torsdagen.

I løbet af dagen har man ved hjælp af såkaldte shutlere, som er små både, forsøgt at trække færgen ud. Torsdag aften ligger færgen dog stadig stille i Limfjorden.

- Bagenden har haft så godt fat, at den sådan set er blevet siddende, mens forenden er drejet ud ad, fortæller overstyrmand Lars Bach Jensen.

Når forenden drejer ud, drejer bagenden mere og mere ind, forklarer han. Det betyder, at der er blevet skabt en sandbanke på hver sin side af bagenden.

- Forenden ligger på otte meter vand, og bagenden ligger så på grund ind over tangen, siger han.

En gravko er torsdag aften ankommet til havnen, og gravkoen skal nu grave sand fra begge sider af bagenden for ikke at skade den styreskrue, der bestemmer, hvilken retning færgen skal sejle i. Det har dog ikke været nogen let opgave at lægge sådan en plan.

- Bare det at finde en gravmaskine med en lang arm tog en halv time, siger Lars Bach Jensen og fortæller, at det er Vils Entreprenørforretning, der kunne levere den ønskede maskine.

- Den er på vej ud til skibet, og så vil den flytte noget af sandbanken, alt efter hvad dykkeren guider den til.

Derefter skal sandet under færgen også skubbes ud, og så skal dykkeren tjekke, at færgen er helt fri, inden de begynder at sejle for at undgå skader.

- Så lægger vi til kaj i Sundsøre. Forhåbentligt i løbet af et par timer. Det satser vi på. Det vil være drømmescenariet, men det er ikke altid, det lige går, som man gerne vil, siger overstyrmanden.

Inden færgen på nogen måde kan få lov at sejle mellem Hvalpsund og Sundsøre igen, skal der dog foretages en større dykkerundersøgelse.

- Så bliver der taget en beslutning, om det er sikkert at sejle. Hvis der er den mindste tvivl, sejler vi ikke. Der er meget strikse regler, når man snakker passagerskibe, siger Lars Bach Jensen.

Selvom han ikke kan garantere, at planen går, som den skal, er han fortrøstningsfuld.

- Vi håber, at vi har lidt held med os. Vi synes selv, det er en god plan, og Søfartsstyrelsen har selvfølgelig godkendt vores bjærgningsplan, påpeger han.

Overstyrmanden forklarer, at det indtil videre ikke ser ud til, at der er sket nogen skade på færgen.

Der er heller ingen personer, som er kommet til skade, og morgenes passagerer er alle blevet kørt hjem af Lars Bach Jensen.

- Alt er bragt i orden. Vi er selvfølgelig lidt trætte af situationen kort tid efter en anden træls hændelse, siger han.

Overstyrmanden forklarer, at det ikke var rejeruser, der førte til det første motorstop, som man tidligere troede. De blev blot suget med, da færgen kom tæt på land, hvor rejeruserne står.

- Idet man kører med skruen og ikke rigtig kan se noget, fordi der er mørkt, så stod der nogle rejeruser, som man fik ind i skruen, og det kvæler så igen motoren for anden gang, fortæller han.

Lars Bach Jensen synes, der har været lige rigeligt med uregelmæssigheder omkring færgen på det sidste, men forsikrer, at passagerernes sikkerhed altid er den højeste prioritet.

- Der er én ting, vi ikke går på kompromis med, og det er passagerernes sikkerhed, fastslår han.