Respekt, Hobro IK - men spytklatten havde vi gerne undværet

For pokker da, Hobro IK.

Hvorfor skulle det være en spytklat fra Imed Louati lige i ansigtet på Lyngbys Rezan Corlu, der kom til at sætte punktum for jeres ophold i superligaen i denne omgang? Hvorfor skulle det være denne afstumpede handling - for det er det, når et voksent menneske spytter et andet menneske i hovedet - som skulle være jeres udgangsreplik?

For en stund fjernede overgrebet desværre fokus for alt det, I har stået for de seneste mange år, og flyttede det over på alt det, jeg ikke bryder mig om ved moderne fodbold - ja, sport i det hele taget: Når man vil vinde for enhver pris - når moralen og det at bevare sin egen værdighed og respekt over for modstanderen sparkes helt ud af stadion.

Det kan i hvert fald fjerne min kærlighed til spillet og få mig til at trykke på tv’ets slukknap, når jeg kommer til at fokusere på spillere, der bevidst skader hinanden. Når de råber og skriger af dommeren i utilfredshed med kendelserne og for at påvirke arbejdet med fløjten for i samme moment at gøre hans arbejde svært ved med film og fagter at snyde sig til en fordel eller et mål. Når de sviner hinanden til verbalt. Og når de får tilskuerne opildnet til at fare i flæsket på hinanden, eller kalde modstanderens spillere skældsord, som ikke egner sig på tryk.

Kald mig bare gammeldags og naiv. Men jeg har nået en alder, hvor gentleman-momentet er afgørende. Hvor det at tage klubbens trøje over hovedet er den største ære, og så fighter man ellers fra første og til sidste sekund. For hinanden. For klubben. Helt ud til kanten for reglerne, for der må gerne være fysisk knald på, sådan er fodbold, men ikke ved at gå over grænsen for anstændighed. Ikke ved at glemme at man er en rollemodel for sig, sine holdkammerater, fansene, modstanderne, børnene og de unge - ja, så man kan se sig selv i spejlet og stadig bevare sin selvrespekt.

Og det er jo netop dét, I har stået for, Hobro IK. Både i årene op til og efter oprykningen i 2014. I har bevist, at hårdt arbejde og sammenhold og opbakning fra lokalområdet kan bære langt - faktisk længere end forventet. I slog igennem på nyhedsflader over det ganske land, og nok var der nogle, der grinte, men jeg tror, de fleste syntes, det var fedt, at et hold fyraftensprofessionelle med kærlighed til klub og spil kunne drive det til superliga. Til højeste niveau på danske grønsvær, hvor modstanderne ind af en kant kunne mønstre langt mere af det, der er afgørende i moderne sport: Penge.

Nok skulle der slides for at holde fast - og en enkelt gang holdt det ikke - men netop opfyldelsen af den på papiret umulige mission har aftvunget den største respekt. Og gjort jer til et forbillede på den front, der hedder, at på vilje og hårdt arbejde kan man nå længere, end bukserne inden for al rimelighed ellers var beregnet til at holde - og det gælder ikke kun inden for sport. Og det kan en forbandet dum spytklat på ingen måde ændre på.

Nu bliver det så spændende, om der kan skrives endnu et kapitel i den fantastiske fortælling. Om der kan overraskes igen. Let bliver det på ingen måde, for blandt holdene i den næstbedste række findes klubber og byområder med større økonomi end Hobro IK.

Fornuften vil for de fleste sige nej, det sker ikke. Men netop opgøret med fornuften, når det uventede sker, er måske det allermest dragende ved sport. For kedsomheden ville fjerne interessen, hvis det altid var de største og rigeste, der løb med trofæet.

Derfor, held og lykke, HIK. Og hep herfra.