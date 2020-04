Restauranter åbner gerne men: - Uden hjælpepakker er vi på røven og må fyre

Duften af sprødbagt pizza, hvidløg og tomater er for første gang i mange år helt væk fra restaurantlokalet på SanGiovanni i Vesterbro i Aalborg. Stilheden er bedrøvende trist for indehaver Mikele Volpi, der i nu en måned har måttet holde lukket. Han er klar til at åbne, når regeringen siger god for det.

- Jeg ville elske at blive væltet af gæster, når vi åbner, og jeg tror, at gæsterne har savnet at komme ud. Vi kunne godt åbne med udsigt til en lavere omsætning, men det kræver hjælpepakker, der støtter op om erhvervet, indtil der igen er gang i hjulene og lufthavnen, siger Mikele Volpi, der også er næstformand i brancheorganisationen Danmarks Restauranter og Cafeer (DRC).

Kredsformand i HORESTA mener, det er nødvendigt med flere forskellige hjælpepakker for at redde branchen.

Både DRC og arbejdsgiverorganisationen HORESTA er kommet med forslag til, hvordan man med økonomisk hjælp kan sikre restauranternes overlevelse. For HORESTA i Nordjylland er det bydende nødvendigt, at medlemmerne får mere hjælp, for ellers vil mange bukke under.

- Vores branche blev først ramt, vi blev ramt rigtig hårdt, og vi er dem, der ender med at blive ramt længst – så der skal mere hjælp til. For det, vi har mistet, det kommer ikke tilbage igen. Og vores gæster aflyser alle arrangementer og selskaber - ikke bare i denne periode men også længere ud i fremtiden. Min fornemmelse er, at gæsterne er usikre og bange, siger Lars Mouritzen, der er nordjysk kredsformand for HORESTA og restauratør i Papegøjehaven i Aalborg, der selv er ramt hårdt af lukningen.

Mikele Volpi fra SanGiovanni i Aalborg og næstformand i brancheorganisationen Danmarks Restauranter og Cafeer må som alle andre blive hjemme og afvente regeringens udspil om genåbning. Foto: Henrik Louis

SanGiovanni har sendt alle medarbejdere hjem med løn for at holde på dem. Det meste af deres løn har Mikele Volpi fået hjælp til fra staten, men op til 15 procent betaler SanGiovanni selv. Hvis man åbner op med så hårde restriktioner, at man kun kan belægge restauranterne med 50 procent, så kan han kun tilbyde job til halvdelen af sit personale.

- Vi får sikkert et boom af gæster i begyndelsen men kan ikke forvente mere end halv belægning. Selv om alle danskere vælger at blive hjemme til sommer på en "staycation", så kommer det ikke til at dække alt. For vi ved reelt ikke, hvad vi åbner til, og det kan vise sig at blive en halvfesen sommer. Så uden hjælpepakker er vi på røven og kan blive nødt til at afskedige, siger Mikele Volpi.

DRC er gået sammen med Landbrug og Fødevarer, Vin og Spiritusorganisationen i Danmark og Bryggeriforeningen om en række hjælpepakker og forslag til tiltag for at stimulere forbruget Fritagelse for momsbetaling for restaurationer, caféer, barer mv. i 2. halvår 2020. Fuldt momsfradrag for virksomheders køb af restaurationsydelser indtil videre. Reduktion af afgifter, herunder på øl-, vin- og spiritusafgifter, der rammer branchen og dens fødevare- og drikkevareleverandører m.fl. Afgifterne bør fjernes i 6 mdr. fulgt af en reduktion resten af året. Retten til kompensation for faste udgifter skal øges, ved at omsætningsfaldet nedjusteres fra 40% til 20%, og kompensationen skal følge den enkelte virksomheds omsætningstab. Kompensation til alle arrangementer, som aflyses pga. corona-krisen. Ekstraordinære afskrivninger på varelagre, herunder dato- og sæsonvarer (fx påskeøl). Kompensation til den tvangslukkede del af virksomheden, samtidig med at der kan ydes kompensation for øvrige dele af virksomheden (opdeling på P-nr. og ikke kun CVR.). Fastholdelse af 75% lønkompensation, men mere fleksibelt, så medarbejdere fx kan dele arbejdsdage. Afskaf modregning i kompensation for virksomheder med underskud på seneste regnskab. Kilde: DRC, Landbrug & Fødevarer, V.S.O.D. og Bryggeriforeningen VIS MERE

Usikkerheden har ikke kun ramt restauranterne. Også gæsterne giver udtryk for, at det ikke er ligetil at vende tilbage til at gå på restaurant. Derfor efterlyser HORESTA klar tale fra sundhedsmyndighederne i forbindelse med en eventuel åbning.

- Det offentlige er nødt til at komme med helt konkrete og utvetydige meldinger om, hvordan vi alle skal forholde os efter en åbning. Det er vigtigt, at der er tænkt over alt, og at der bliver lavet retningslinjer for, hvordan man gebærder sig på et spisested med mange mennesker. Det er vigtigt, så gæsterne ikke bliver utrygge og holder sig væk. Ellers kan vi lige så godt vente med at åbne, siger Lars Mouritzen.

Restriktionerne vil med sikkerhed give færre gæster, lyder det fra SanGiovanni.

- Når vi får lov at åbne igen, vil der formentlig følge nogle restriktioner med. Og selv om det måske vil betyde halv kapacitet, tænker jeg, at der vil være en god belægning det første stykke tid, da vores gæster har savnet at kunne gå ud. Men det vil nok udjævne sig på et tidspunkt, men det er svært at spå om, siger Mikele Volpi.

Nyeste tal for restaurationsbranchen viser, at 9500 har meldt sig ledige siden 9. marts. Det er dermed den hårdest ramte branche i landet.