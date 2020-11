Restauranter venter og venter: - Fortæl os nu, hvad I har besluttet

Restaurationsbranchen er frustreret i de syv nordjyske kommuner, der er under nedlukning. Det har lynhurtigt spredt sig, at Vesthimmerlands borgmester Per Bech Laursen i interview med NORDJYSKE fortalte, at han under formiddagens møde med sundhedsministeren Magnus Heunicke hørte, at restaurationsbranchen skal lukke ned i de berørte kommuner. Branchen har ikke selv hørt noget.

Administrerende direktør for Vendia Gastronomi og Bryggeri i Hjørring, Kristian Rise, fortæller, at han allerede har fået rigtig mange spørgsmål fra kolleger i branchen og selvfølgelig sit personale.

- Men jeg ved ikke noget. Jeg synes, det er urimeligt, at vi ikke får oplysninger, hvis man har besluttet noget. Det skaber stor utryghed, konstaterer Kristian Rise, der torsdag formiddag netop - og endnu engang - har siddet i møde om, hvordan man skal håndtere og tilpasse sig corona-restriktionerne.

- Det er svært nok, når restriktionerne hele tiden ændres, men nu ... men vi må få det bedste ud af situationen, siger Kristian Rise, der lige nu bare gerne vil vide, om han i det hele taget skal kalde personale på arbejde i morgen.

- Vi kan lige så godt få klar besked, så vi kan forholde os til det, siger restauratøren, der har lovet personalet at indkalde til et fællesmøde, så snart han ved noget konkret. Han synes ikke, at myndighederne har håndteret situationen særligt godt over for branchen.

- Det kunne godt være gjort bedre, synes Kristian Rise.

Aalborg-restauratør Mikele Volpi, San Giovanni, undrer sig også over, at han ikke har fået noget at vide. Han er næstformand i brancheforeningen i Danmarks Restauranter og Caféer (DRC), men har altså heller ikke kunnet give sine medlemmer svar på dagens mange spørgsmål.