Restauratører er rødglødende: - Dybt kritisabelt at regeringen stadig ikke er klar med retningslinjer

NORDJYLLAND:De nordjyske restauratører aner ikke, under hvilke krav de skal åbne på mandag. Nogen har valgt at holde helt lukket frem til genåbningen fase 3 den 9. juni. Andre udsætter åbningen til sidst i næste uge, mens nogle få godt tør åbne allerede mandag eller tirsdag.

Men det er nogle frustrerede lokale restauratører, som næstformanden i DRC, Mikele Volpi, har haft i røret.

- Jeg er dagligt blevet kontaktet af adskillige lokale restauratører, der vil høre, om jeg i min egenskab som næstformand for landets største brancheforening for restauratører ved mere, end der allerede er oplyst. Og beklageligvis må jeg skuffe dem, da vi alle venter på nyt, siger Mikele Volpi.

I aftes var der ellers lagt op til et møde torsdag formiddag, men det blev udskudt på ubestemt tid. Måske kommer der et møde i løbet af torsdagen, men det ændrer ikke ved det faktum, at restauratørerne er max presset over ikke at have fået kravene til, hvad der skal til for at kunne åbne.

- I branchen er vi top-frustreret over ikke at kende de retningslinjer, som branchen skal efterleve, hvis de fra på mandag skal genåbne. Vi vil rigtig gerne i gang, men det kræver forberedelse og planlægning. Lige nu ved vi ikke, hvad vi skal forholde os til andet end, at vi kan åbne op den 18. maj. Der er sågar virksomheder, som endnu ikke ved, om de er omfattet af åbningen. Officielt er udmeldingen indtil videre kun restauranter og caféer – og lignende virksomheder. Det er dybt kritisabelt, siger Mikele Volpi.

Også Horesta er frustreret over den situation, regeringen sætter restauratørerne i.

- Hver dag, der går, er kritisk. Det er en rigtig urimelig situation at sætte tusindvis af virksomheder i. De skal have indkøbt varer, varslet personale og indrette deres virksomheder efter det, som myndighederne siger, der skal til, for at det er sikkert at gå på restaurant fremadrettet, siger Katia Østergaard, adm. direktør i Horesta.

Nye udmeldinger om afstand mellem bordene er et vigtigt punkt for branchen. Det kan ikke betale sig for mange at åbne, hvis man fortsat skal have fire kvadratmeter mellem bordene.

- Vi håber meget, at de manglende retningslinjer skyldes, at man arbejder på en lempelse af reglen om en gæst per fire kvm, da vi ellers vil sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt der er tale om en reel genåbning af restauranter og caféer, siger Mikele Volpi.

- I DRC kæmper vi for branchen, og vi deler deres frustrationer. Derfor håber vi, at retningslinjerne kommer meget snart, siger han.

NORDJYSKE erfarer, at parterne muligvis senere torsdag bliver indkaldt til et nyt møde.