Restauratører har endnu ikke fået penge fra hjælpepakkerne: Vi kører på dampene

NORDJYLLAND:Restauratører og barejere har været meget igennem i 2020, hvor de flere gange er blevet tvunget til at holde lukket - både helt eller til bestemte tidspunkter.

Et lille lys i mørket er dog, at de af et bredt flertal i Folketinget er blevet stillet en økonomisk hjælpepakke i udsigt, der skal hjælpe dem med at betale de faste udgifter.

Men lige nu har mange restauratører eller barejere svært ved at skimte det lille lys, for selvom der er gået mere end to måneder siden erhvervsminister Simon Kollerup (S), kunne fortælle, at der var indgået en aftale om hjælpepakken, så har ingen endnu modtaget penge - og ingen har kunne søge om hjælpen.

- Havde jeg vidst, at der skulle gå så lang tid og at der skulle være så meget usikkerhed, så havde jeg afleveret nøglerne (havde lukket sine tre værtshuse, red.), da vi blev tvunget til at lukke klokken 22, siger Mads Lilholt Kristensen, der ejer Borgergade 2, samt El Mundo og endnu en bar i Jomfru Ane Gade, som ikke er åbnet endnu.

Hullet bliver dybere og dybere

Meldingen var ellers klar fra erhvervsminister Simon Kollerup (S), da et bredt flertal i Folketinget 28. august blev enige om nye hjælpepakker til næsten tre milliarder kroner.

- Hvis vi beder en natklub eller et diskotek om at være tvangslukket, så skal vi selvfølgelig også være der med hjælp til dem, sagde han.

Hjælpepakker Der er lavet hjælpepakker for over 11 milliarder kroner siden 28. august, hvor størstedelen af pengene endnu ikke er kommet til udbetaling. - Aftale om bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk erhvervs-, idræts- og kulturliv af 28. august 2020 (2,86 milliarder kroner) - Aftale om kompensation til barer, restauranter og caféer mv. ved begrænsninger på åbningstiden af 20. september 2020. (100 millioner kroner) - Aftale om yderligere kompensation til særligt hårdt ramte virksomheder mv. af 13. oktober 2020 (100 millioner kroner) - Aftale om udvidelse af hjælpepakker af 27. oktober (8,271 milliarder kroner). Lønkompensationsordningen og en ordning til selvstændige har kunnet søges i længere tid - ligesom andre mindre dele af ordningerne. Kilde: DR VIS MERE

Men først i går gav EU-Kommissionen endeligt grønt lys for, at der er tale om lovlig statsstøtte, og Erhvervsstyrelsen kunne dermed åbne for ansøgninger.

- Det er også på tide, for vi kører på dampene. Jeg har gældsat mig og har bare gravet hullet dybere og dybere - nu kan jeg ikke komme op uden hjælp, siger Mads Lilholt Kristensen.

Aftalen fra august er ikke den eneste, hvor de danske virksomheder stadig venter. Først torsdag blev det muligt at søge penge fra to mindre hjælpepakker fra september og oktober, og staten venter stadig på, at EU-Kommissionen skal godkende en aftale til otte milliarder kroner om at udvide hjælpepakkerne, efter at man igen havde skærpet coronarestriktionerne.

Ikke uenig i lukningen

Mads Lilholt forklarer, at han ikke er uenig i beslutningen om at barer og diskoteker skal holde lukket.

- Det er helt forståeligt, og jeg overholder gerne retningslinjerne. Men det er en politisk beslutning, og derfor må politikerne også sørge for, at udgifterne bliver dækket. Den hjælp har de så også lovet, men så sker ingenting. Og det er faktisk usikkerheden der er den værste, jeg står med en stor gæld, men ved ikke, på hvilke betingelser og hvornår der kommer penge, siger han.

- Jeg har fået lavet en aftale med udlejeren, der ejer lokalerne i Gaden, og det gør, at jeg stadig har nøglerne. Og i Borgergade har jeg lånt alt hvad jeg kan, for at vi kan holde åben til klokken 22, og håbe på, at der snart kommer den hjælp vi er blevet lovet.

- Jeg krydser fingre for, at mine forretninger overlever dette her, men det er ikke på grund af staten - det er på trods af staten.

Mangler klare udmeldinger

I Skagen står Jakob Sund, der ejer Jakobs Café & Bar, i samme situation.

Jakob Sund venter lige som andre restauratører på, at der kommer en udmelding om hjælpepakkerne. Arkivfoto: Nicolas Cho Meier

- Jeg er desværre ikke overrasket, for vi kender det fra hjælpepakkerne i foråret, hvor vi også måtte vente rigtigt lang tid. Og jeg har da tiltro til, at hjælpen kommer, siger han.

Heldigvis er november ikke så vigtig en måned, i forhold til foråret, hvor den første corona-nedlukning skabte usikkerhed i en periode, hvor der var helligdage og man gjorde klar til sommeren i Skagen.

Nedlukningen i foråret var mere kritisk end den nuværende, mener Jakob Sund, der driver Jakobs Cafe og Bar, men det er skuffende, at der ikke kommer klare udmeldinger fra politikerne. Foto: Nicolas Cho Meier

- Men det er skuffende, at vi ikke får nogle klarer udmeldinger og det bliver overholdt, siger Jakob Sund og henviser blandt andet til nedlukningen af syv nordjyske kommuner, hvor det onsdagen blev annonceret, at der ville kom restriktioner, som først blev meldt klart ud torsdag aften.

- Vi bliver holdt hen i uvished, og det er det værste. Selvom man regner med, at hjælpen kommer, så nager tvivlen og bekymringen for, at man pludselig ikke er berettiget alligevel, siger han.